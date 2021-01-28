В России

сегодня, 16:06

В Белгороде за вербовку террористов осудили 20-летнего иностранца

160
#терроризм

Три года назад 20-летний иностранец, находясь на территории Белгородской области, завербовал двух граждан ближнего зарубежья в деятельность террористической организации, запрещенной в России.

Следственными органами Белгородской области собрана доказательная база для вынесения судом приговора 20-летнему иностранному гражданину. Он признан виновным в совершении преступления по статье за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, запрещенной в России, по статьям 205.5 УК РФ и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

По версии следствия, преступную деятельность он начал в январе 2018 года, когда приехал в Белгородскую область и под предлогом религиозного единства уговорил вступить в ряды запрещенных в России террористических организаций молодых людей 24 и 25 лет. Убеждение о правильности идеологии и желание воевать в горячей точке мира сформировалось у обоих. Один из них 5 января 2018 года покинул территорию страны, вступил в ряды террористов, но вскоре был убит во время боевых действий.

Молодой человек уже привлекался за свою деятельность вербовщика в 2019 году. Теперь в совокупности ему грозит 5 лет 6 месяцев лишения свободы, - говорится в пресс-релизе СУ СК РФ по региону.

160
#терроризм

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Воронежской кадетской школе офицера обвиняют в избиении воспитанников
#кадеты #избиение
В Воронежской кадетской школе офицера обвиняют в избиении воспитанников

сегодня, 15:51

В России
В Челябинске при взрыве в переходе пострадал один человек
#взрыв газа
В Челябинске при взрыве в переходе пострадал один человек

сегодня, 13:52

В России
В Красноярском крае вертолет при взлете зацепил здание
#вертолет #ЧП
В Красноярском крае вертолет при взлете зацепил здание

сегодня, 13:32

В России
В России запретили ретушировать фото на паспорт
#фото на паспорт #ретушь
1
В России запретили ретушировать фото на паспорт

сегодня, 12:35

В России
Зимняя погода вернется в Центральную Россию в начале февраля
#погода
Зимняя погода вернется в Центральную Россию в начале февраля

сегодня, 11:36

В России
Олег Навальный и Любовь Соболь задержаны после обысков в Москве
#Навальный #обыск
2
Олег Навальный и Любовь Соболь задержаны после обысков в Москве

сегодня, 11:04

В России