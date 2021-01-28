сегодня, 16:06
В Белгороде за вербовку террористов осудили 20-летнего иностранца
Три года назад 20-летний иностранец, находясь на территории Белгородской области, завербовал двух граждан ближнего зарубежья в деятельность террористической организации, запрещенной в России.
По версии следствия, преступную деятельность он начал в январе 2018 года, когда приехал в Белгородскую область и под предлогом религиозного единства уговорил вступить в ряды запрещенных в России террористических организаций молодых людей 24 и 25 лет. Убеждение о правильности идеологии и желание воевать в горячей точке мира сформировалось у обоих. Один из них 5 января 2018 года покинул территорию страны, вступил в ряды террористов, но вскоре был убит во время боевых действий.
Молодой человек уже привлекался за свою деятельность вербовщика в 2019 году. Теперь в совокупности ему грозит 5 лет 6 месяцев лишения свободы, - говорится в пресс-релизе СУ СК РФ по региону.