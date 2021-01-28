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35 минут назад

Британские власти могут ввести санкции против России из-за ареста Навального

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#Навальный #санкции

Ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и подавление массовых протестов в России заставили Великобританию задуматься о новых санкциях.

Великобритания может ввести новые санкции в отношении России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, - заявила на выступлении в британском парламенте министр по делам Европы и Америки Уэнди Мортон, передает агентство Reuters.

"Мы постоянно рассматриваем новые санкции. Однако на данном этапе было бы неуместно комментировать возможные будущие назначения, поскольку это может подорвать их влияние", - отметила Мортон.

Ранее главы МИД G7 осудили арест Навального, назвав его преследование "политически мотивированным", и раскритиковали "жуткие" задержания на митингах 23 января.

Алексей Навальный, обвинивший российские власти в причастности к своему отравлению, с 18 января находится под 30-суточным арестом после задержания днем ранее сразу после возвращения из Германии. В прошлую субботу по всей стране люди вышли на акции в его поддержку, - передает Росбалт.


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#Навальный #санкции

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