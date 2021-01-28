35 минут назад
Британские власти могут ввести санкции против России из-за ареста Навального
Ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и подавление массовых протестов в России заставили Великобританию задуматься о новых санкциях.
"Мы постоянно рассматриваем новые санкции. Однако на данном этапе было бы неуместно комментировать возможные будущие назначения, поскольку это может подорвать их влияние", - отметила Мортон.
Ранее главы МИД G7 осудили арест Навального, назвав его преследование "политически мотивированным", и раскритиковали "жуткие" задержания на митингах 23 января.
Алексей Навальный, обвинивший российские власти в причастности к своему отравлению, с 18 января находится под 30-суточным арестом после задержания днем ранее сразу после возвращения из Германии. В прошлую субботу по всей стране люди вышли на акции в его поддержку, - передает Росбалт.