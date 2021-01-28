В Липецке частичный карантин объявлен в 4 школах

В общей сложности по области для 416 детей организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 28 января, все образовательные учреждения области работают в штатном режиме. По-прежнему полностью закрыта на карантин по коронавирусу школа в Воловском районе - на дистанционное обучение там перевели 125 учеников.



По причине ОРВИ в Липецкой области карантин объявлен в 23 классах 10 школ. Для 416 детей организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.



Частичный карантин объявлен в 4 школах Липецка, 2 школах Долгоруковского района. По одной школе охватил частичный карантин в Добринском, Краснинском, Усманском районах и Ельце. В Липецке на дистанционное обучение перевели 4 класса в 4 школах или 90 детей, в Ельце - всего один класс или 20 детей.



Внеплановых каникул нигде нет.



По причине ОРВИ на карантине остаётся один детский сад - это детский сад «Чебурашка» в Краснинском районе, 8 воспитанников остаются дома.



Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%. Кроме того, родители учеников в любой момент могут перевести своего ребенка на удалённое обучение, для этого необходимо написать соответствующее заявление в школу.

