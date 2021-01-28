16 минут назад
В Липецке частичный карантин объявлен в 4 школах
В общей сложности по области для 416 детей организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
По причине ОРВИ в Липецкой области карантин объявлен в 23 классах 10 школ. Для 416 детей организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
Частичный карантин объявлен в 4 школах Липецка, 2 школах Долгоруковского района. По одной школе охватил частичный карантин в Добринском, Краснинском, Усманском районах и Ельце. В Липецке на дистанционное обучение перевели 4 класса в 4 школах или 90 детей, в Ельце - всего один класс или 20 детей.
Внеплановых каникул нигде нет.
По причине ОРВИ на карантине остаётся один детский сад - это детский сад «Чебурашка» в Краснинском районе, 8 воспитанников остаются дома.
Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%. Кроме того, родители учеников в любой момент могут перевести своего ребенка на удалённое обучение, для этого необходимо написать соответствующее заявление в школу.
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