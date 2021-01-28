В России ужесточили правила продажи табачных изделий

28 января в России вступают в силу принятые в июле 2020 года поправки к антитабачному закону, запрещающие продажу в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет.





Ранее ограничения распространялись на табачную продукцию и табачные изделия: их разрешено продавать лишь в магазинах и павильонах (или — если в населенном пункте они отсутствуют — на других торговых объектах, а также в автолавках). Теперь эти ограничения распространяются и на никотинсодержащую продукцию и кальяны: их продажа дистанционным способом запрещена.



Производители были готовы к изменениям. На прошлой неделе пользователи систем нагревания табака IQOS получили письма, в которых сообщалось, что онлайн-покупка стиков для устройств недоступна с 27 января, - передает



"С этого момента табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. При этом по-прежнему будет возможно приобретать через интернет устройства для потребления никотинсодержащей продукции", - прокомментировал новые поправки к антитабачному закону вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI, производитель IQOS) в России Сергей Слипченко.



"В краткосрочной перспективе мы ожидаем некоторое сокращение продаж: потребителю потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям — приобретать продукцию в торговых точках может быть менее удобно, чем через интернет. Однако на примере сигарет подобный опыт ограничений не оказал существенного воздействия на объем потребления продукции в долгосрочной перспективе", - рассказала глава по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова про вступление в силу новых антитабачных поправок.



Начальник по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев добавил, что с этого четверга реклама никотинсодержащей продукции также попадает под запрет. "Поэтому особенно важным становится представленность продукции в каналах продаж и возможность для потребителя получить достоверную информацию, чтобы сделать осознанный выбор", — заявил он.



По его словам, табачная продукция компании представлена в рознице по всей стране, поэтому запрет интернет-продаж не является критическим для этого направления.



Ранее в июле 2020 года Госдума приняла так называемый антитабачный законопроект, согласно которому законодательство распространяется в том числе и на кальяны. При этом кальянным разрешили работать дальше, но им придется отказаться от продажи продуктов питания, - передает С сегодняшнего четверга, с 28 января, вступают в силу поправки в законопроект об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, принятые в июле 2020 года. Россияне больше не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.Ранее ограничения распространялись на табачную продукцию и табачные изделия: их разрешено продавать лишь в магазинах и павильонах (или — если в населенном пункте они отсутствуют — на других торговых объектах, а также в автолавках). Теперь эти ограничения распространяются и на никотинсодержащую продукцию и кальяны: их продажа дистанционным способом запрещена.Производители были готовы к изменениям. На прошлой неделе пользователи систем нагревания табака IQOS получили письма, в которых сообщалось, что онлайн-покупка стиков для устройств недоступна с 27 января, - передает РИА Новости "С этого момента табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. При этом по-прежнему будет возможно приобретать через интернет устройства для потребления никотинсодержащей продукции", - прокомментировал новые поправки к антитабачному закону вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI, производитель IQOS) в России Сергей Слипченко."В краткосрочной перспективе мы ожидаем некоторое сокращение продаж: потребителю потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям — приобретать продукцию в торговых точках может быть менее удобно, чем через интернет. Однако на примере сигарет подобный опыт ограничений не оказал существенного воздействия на объем потребления продукции в долгосрочной перспективе", - рассказала глава по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова про вступление в силу новых антитабачных поправок.Начальник по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев добавил, что с этого четверга реклама никотинсодержащей продукции также попадает под запрет. "Поэтому особенно важным становится представленность продукции в каналах продаж и возможность для потребителя получить достоверную информацию, чтобы сделать осознанный выбор", — заявил он.По его словам, табачная продукция компании представлена в рознице по всей стране, поэтому запрет интернет-продаж не является критическим для этого направления.Ранее в июле 2020 года Госдума приняла так называемый антитабачный законопроект, согласно которому законодательство распространяется в том числе и на кальяны. При этом кальянным разрешили работать дальше, но им придется отказаться от продажи продуктов питания, - передает НСН . Член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич считает, что Россия добилась больших успехов в борьбе с курением, - пишет RT