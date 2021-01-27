Водителя-киномана ждет суд

На мужчину завели административное производство. Выговор он уже получил.

Управление дорог и транспорта Липецкой области оперативно отреагировало на фото пассажирки маршрутки, снимок липчанка выложила в соцсетях. Женщина сняла рабочее место водителя автобуса 322-го маршрута: мужчина был за рулём без маски, а также, как утверждает автор публикации, смотрел фильм и не следил за дорогой.



- Этого водителя мы уже установили. Он получил выговор, на него также составлен протокол за административное правонарушение - нахождение в транспорте без маски, - рассказали GOROD48 в транспортном управлении. - Меру ответственности для него за это нарушение определит суд.



В ведомстве добавили, что быстро установить водителя помогла автор публикации. Женщина смогла сообщить регистрационный номер автобуса: она сделала снимок, выходя из транспорта.