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сегодня, 17:53

Водителя-киномана ждет суд

8 1237
#транспорт #нарушение #масочный режим
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Водителя-киномана ждет суд

На мужчину завели административное производство. Выговор он уже получил.

Управление дорог и транспорта Липецкой области оперативно отреагировало на фото пассажирки маршрутки, снимок липчанка выложила в соцсетях. Женщина сняла рабочее место водителя автобуса 322-го маршрута: мужчина был за рулём без маски, а также, как утверждает автор публикации, смотрел фильм и не следил за дорогой.

- Этого водителя мы уже установили. Он получил выговор, на него также составлен протокол за административное правонарушение - нахождение в транспорте без маски, - рассказали GOROD48 в транспортном управлении. - Меру ответственности для него за это нарушение определит суд.

В ведомстве добавили, что быстро установить водителя помогла автор публикации. Женщина смогла сообщить регистрационный номер автобуса: она сделала снимок, выходя из транспорта.
8 1237
#транспорт #нарушение #масочный режим
3

Комментарии (8)

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грустный

16 минут назад
Явная клевета на водителя.Хорошо,что работодатель поступил по умному,объявил выговор,чтоб неадекватная отстала.
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Александр

17 минут назад
Что за лажа? Тетя решила попираться? Водила в рубашке с коротким рукавом,левая рука лежит на руле так,что понятно,автобус стоит на месте, * так не положишь.
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Артурчик

28 минут назад
Зачем вы отнимаете хлеб у ИП Волкова Н.С. с ней же заключен гос. Контракт на проверку аатобусов по соблюдению м асочного режима и ей пнречислены 5,8 миллионов рублей.
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евген

31 минуту назад
что за редиска настучала?
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Н

35 минут назад
Звезда в шоке.
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дед

42 минуты назад
Просто тетка захотела пропиариться.Сейчас же модно совать нос во все дырки.Все кругом и во всем специалисты и пытаются всем навязать свое мнение.
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З

48 минут назад
А водила в летней рубахе и без маски это нормально зимой !
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житель

52 минуты назад
Чистый и опрятный водитель,а это фото ни о чем не говорит.Видимо женщина сама клеилась к автобуснику,но тот отказал во внимании(за дорогой надо смотреть)и просто отвернулся от гражданки.
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