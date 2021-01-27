сегодня, 14:16
В Госдуме поддержали закон о выплатах больничных напрямую из ФСС
Госдума на пленарном заседании накануне приняла в первом чтении законопроект о начислении выплат больничных и пособий по материнству из Фонда социального страхования (ФСС).
Речь идет о прямых выплатах застрахованным из ФСС. С 1 января этого года такой порядок уже введен постановлением Правительства, теперь предполагается зафиксировать его нормами федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного социального страхования.
В пояснительной записке к документу говорится, что главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан.
Основанием для выплат по больничному является листок нетрудоспособности в форме электронного документа (по желанию застрахованного медицинская организация должна выдать ему выписку из листка нетрудоспособности, сформированного в форме электронного документа. Форму выписки утвердит страховщик). Первые три дня больничного, как и прежде, будет оплачивать работодатель.
С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется. Оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности.