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В Госдуме поддержали закон о выплатах больничных напрямую из ФСС

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#больничный

Госдума на пленарном заседании накануне приняла в первом чтении законопроект о начислении выплат больничных и пособий по материнству из Фонда социального страхования (ФСС).

Законопроект, который депутаты Госдумы поддержали накануне в первом чтении, предусматривает повсеместный переход к новому порядку оплаты больничных, выплаты пособий по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на медучет в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Речь идет о прямых выплатах застрахованным из ФСС. С 1 января этого года такой порядок уже введен постановлением Правительства, теперь предполагается зафиксировать его нормами федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного социального страхования.

В пояснительной записке к документу говорится, что главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан.

Основанием для выплат по больничному является листок нетрудоспособности в форме электронного документа (по желанию застрахованного медицинская организация должна выдать ему выписку из листка нетрудоспособности, сформированного в форме электронного документа. Форму выписки утвердит страховщик). Первые три дня больничного, как и прежде, будет оплачивать работодатель.

С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется. Оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности.
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#больничный

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