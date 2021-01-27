Происшествия

сегодня, 14:18

В ДТП на проспекте 60 лет СССР пострадал один человек

9 2476
#ДТП
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В ДТП на проспекте 60 лет СССР пострадал один человек

Столкнулись три автомобиля.

Сегодня днём в Липецке на проспекте 60 лет СССР произошло ДТП - столкнулись три автомобиля: «Ниссан», «Мазда» и «Лада-Гранта». 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 66-летний водитель «Ниссана» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении, в результате столкнулся с «Маздой», которая ехала по проспекту 60 лет СССР в сторону проспекта Победы, «Мазду» от удара вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Ладой» под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП пострадал один человек - 28-летний водитель «Мазды».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на дорожную аварию напротив дома №116 на проспекте Победы выезжало одно пожарное отделение.

- Вблизи дома №116 по проспекту Победы произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек, погибших нет, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Сотрудники пожарной охраны, прибывшие на место, обеспечили пожарную безопасность, отключив аккумуляторные батареи у повреждённых автомобилей. Утечки топлива не последовало, использование специального инструмента не потребовалось. В обстоятельствах произошедшего происшествия разбираются сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Видео с места происшествия уже появилось в соцсетях.



Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
9 2476
#ДТП
2

Комментарии (9)

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ха-ха

3 минуты назад
Юлия, Это называется"плохому танцору"
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Юлия

25 минут назад
Больше чем уверена, что один выезжал с 21 микрорайона, а другой ехал по 60 лет СССР, но так как из-за гребаных кустов около 116 дома дорога плохо просматривается- получилось ДТП. Проблема в том, что никто не дает согласие срезать эти кусты. Точнее ГИБДД НЕ ДАЕТ ЗАДАНИЕ ТАКОЕ, а управляшка сама не хочет. На мои просьбы не реагировали, я посторонний человек, даже не житель этого района. Езжу там часто-знаю о чем говорю.
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житель

30 минут назад
48, Или проект"На хорошие дороги без дураков"
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н-дя

32 минуты назад
Интересно послушать объяснения 66 летнего.
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48

35 минут назад
60+, "безопасные дороги" - это прекрасно, но нужен еще проект "дураки и дороги" или "безопасные люди"!!!
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Липчанин

38 минут назад
60+, так шелуха и написала хрень!
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Вован настоящий

42 минуты назад
а почему они все на встречке стоят? Что там случилось? Никто не подскажет?
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Sen1987

48 минут назад
Кто же виновник?
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60+

сегодня, 14:34
У нас усе прекрасно мы в проекте безопасные дороги а это мелочи шелуха производства!
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