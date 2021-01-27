В ДТП на проспекте 60 лет СССР пострадал один человек

Столкнулись три автомобиля.

Сегодня днём в Липецке на проспекте 60 лет СССР произошло ДТП - столкнулись три автомобиля: «Ниссан», «Мазда» и «Лада-Гранта».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 66-летний водитель «Ниссана» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении, в результате столкнулся с «Маздой», которая ехала по проспекту 60 лет СССР в сторону проспекта Победы, «Мазду» от удара вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Ладой» под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП пострадал один человек - 28-летний водитель «Мазды».



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на дорожную аварию напротив дома №116 на проспекте Победы выезжало одно пожарное отделение.



- Вблизи дома №116 по проспекту Победы произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек, погибших нет, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Сотрудники пожарной охраны, прибывшие на место, обеспечили пожарную безопасность, отключив аккумуляторные батареи у повреждённых автомобилей. Утечки топлива не последовало, использование специального инструмента не потребовалось. В обстоятельствах произошедшего происшествия разбираются сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения.



Видео с места происшествия уже появилось в соцсетях.







Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области