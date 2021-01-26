Происшествия

сегодня, 17:03

В Задонске водитель на «Жигулях» снёс забор

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#ДТП #забор
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В Задонске водитель на «Жигулях» снёс забор

В ДТП никто не пострадал

Сегодня днем на улице Свободы в Задонске водитель «Жигулей» врезался в забор домовладения, сообщается в сообществе  районной газеты «Задонская правда».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, факт ДТП в районном ГИБДД зарегистрирован, но хозяйка забора с заявлением в полицию обращаться не стала. Вопрос компенсации ущерба потерпевшая и виновник, а это 20-летний парень, который, кстати, за рулем был трезв, будет решать в порядке гражданских отношений.

 Фото: vk.com/zadonskpravda

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#ДТП #забор
2

Комментарии (1)

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Кому

сегодня, 17:28
столбы мешают ,кому пешеходы ,а этому забор помешал !
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