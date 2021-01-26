Происшествия
сегодня, 17:03
В Задонске водитель на «Жигулях» снёс забор
В ДТП никто не пострадал
Сегодня днем на улице Свободы в Задонске водитель «Жигулей» врезался в забор домовладения, сообщается в сообществе районной газеты «Задонская правда».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, факт ДТП в районном ГИБДД зарегистрирован, но хозяйка забора с заявлением в полицию обращаться не стала. Вопрос компенсации ущерба потерпевшая и виновник, а это 20-летний парень, который, кстати, за рулем был трезв, будет решать в порядке гражданских отношений.
Фото: vk.com/zadonskpravda
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, факт ДТП в районном ГИБДД зарегистрирован, но хозяйка забора с заявлением в полицию обращаться не стала. Вопрос компенсации ущерба потерпевшая и виновник, а это 20-летний парень, который, кстати, за рулем был трезв, будет решать в порядке гражданских отношений.
Фото: vk.com/zadonskpravda
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