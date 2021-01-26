В России

сегодня, 15:35

Российским студентам разрешат выбирать формат обучения

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#студенты

Выбор между формами обучения - традиционной, очной, и онлайн - планируют предоставить российским студентам.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе церемонии "Российской национальной премии "Студент года - 2021" заявил, что студентам российских высших учебных заведений нужно разрешить самим выбирать формат обучения, - передает ТАСС.

"Надо дать возможность для выбора (формы обучения) самому студенту, преподавателю университета. С тем, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути", - рассказал глава Минобрнауки на церемонии в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

По его словам, ведомство проведет соответствующую правовую работу.

Фальков добавил, что порядок такого выбора между формами обучения будет в правовом отношении определен в скором времени. По его словам, после пандемии коронавируса традиционное образование также претерпит изменения: в процессе обучения станет больше онлайн-элементов.

Министр также заметил, что ситуация во многих российских регионах позволяет в ближайшее время вернуться к очному формату обучения, - передает "Интерфакс".

Власти Хабаровского края разрешили вузам региона вернуться к очной форме обучения с учетом эпидситуации по коронавирусу, - заявили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Штаб рекомендовал руководству вузов, по согласованию с учредителями учебных заведений и учитывая их сформированные графики работы, возвращаться к очной форме обучения", - рассказали в пресс-службе по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Минобрнауки России уточнили, что каждый вуз примет решение о возврате к очному обучению самостоятельно в зависимости от расписания. На дистанционное обучение вузам региона было рекомендовано перейти в октябре.

Ранее ведомство в связи с эпидситуацией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах было рекомендовано принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте.
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#студенты

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