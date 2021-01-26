Общество

27 минут назад

Жители Липецка не очень боятся уколов

2 364
#уколы
Жители Липецка не очень боятся уколов

В рейтинге 21 городов, жители которых бояться делать уколы, Липецк на 14 месте

По данным федерального социологического опроса, проведенного в январе 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, уколов больше всего боятся жители Москвы, Новосибирска и Казани.

Рейтинг был сформирован на основании трёх вопросов: «Скажите, как давно вам делали укол в последний раз? Где вам делали укол? Вы боитесь уколов?»

Из 21 городов, в которых проводился опрос, Липецк занял 14 место. Воронеж занял 13 место.

63% всех опрошенных указали, что в последний раз делали укол менее одного месяца назад. 86% респондентов, попавших в выборку, делали укол в медицинском учреждении, 12% дома, 1% в салонах красоты и 1% в прочих местах.

По результатам проведенного исследования 74% россиян, попавших в выборку, указали, что боятся делать уколы.

Опрос проводился в 21 городе РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2520 респондентов в возрасте от 18 до 67 лет.

2 364
#уколы

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Иван

13 минут назад
Ведь кто то занимается этой ерундой и еще и деньги получает. Сколько же у нас в стране вот таких нахлебников.
ответить

???

21 минуту назад
У нас в стране настолько нечем заняться????
ответить

Еще в рубрике

Липчанин возглавил Управление ФСБ Новосибирской области
#назначения
6
Липчанин возглавил Управление ФСБ Новосибирской области

сегодня, 14:24

Общество
Демонтаж новогодних ёлок начнется 8 февраля
#новый год #иллюминация
1
Демонтаж новогодних ёлок начнется 8 февраля

сегодня, 14:21

Общество
Липецких чиновников начали прививать от коронавируса
#коронавирус #прививка
25
Липецких чиновников начали прививать от коронавируса

сегодня, 13:57

Общество
Заразным хреном из Липецкой области торговали на Орловщине
#карантин
Заразным хреном из Липецкой области торговали на Орловщине

сегодня, 13:55

Общество
Липчанке подарили на 101-летие персональную лавочку
#долгожители
8
Липчанке подарили на 101-летие персональную лавочку

сегодня, 13:49

Общество
Евгения Уваркина: «У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет»
#Липецкий горсовет #Евгения Уваркина
40
Евгения Уваркина: «У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет»

сегодня, 13:48

Общество