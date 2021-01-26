Жители Липецка не очень боятся уколов

В рейтинге 21 городов, жители которых бояться делать уколы, Липецк на 14 месте

По данным федерального социологического опроса, проведенного в январе 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, уколов больше всего боятся жители Москвы, Новосибирска и Казани.



Рейтинг был сформирован на основании трёх вопросов: «Скажите, как давно вам делали укол в последний раз? Где вам делали укол? Вы боитесь уколов?»



Из 21 городов, в которых проводился опрос, Липецк занял 14 место. Воронеж занял 13 место.



63% всех опрошенных указали, что в последний раз делали укол менее одного месяца назад. 86% респондентов, попавших в выборку, делали укол в медицинском учреждении, 12% дома, 1% в салонах красоты и 1% в прочих местах.



По результатам проведенного исследования 74% россиян, попавших в выборку, указали, что боятся делать уколы.



Опрос проводился в 21 городе РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2520 респондентов в возрасте от 18 до 67 лет.



