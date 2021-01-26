Общество

сегодня, 13:49

Липчанке подарили на 101-летие персональную лавочку

8 1080
#долгожители
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Липчанке подарили на 101-летие персональную лавочку

Лавочку установили у одного из домов в 9-м микрорайоне. 

Как сообщает ОНФ в Липецкой области, у 101-летней липчанки, труженицы тыла Веры Даниловой появилась личная лавочка. 101-й День рождения женщина отметила ещё 31 декабря.

- До этого долгожительница куда только не обращалась - и в управляющую компанию, и в администрацию с просьбой установить лавочку под козырёк подъезда, - рассказали GOROD48 в ОНФ. - Но почему-то никто не реагировал.

Лавочку липчанке, живущей в 9-м микрорайоне, подарили в рамках всероссийской акции ОНФ «Новогоднее чудо».

- Долгожительница Вера Семеновна Данилова осталась сиротой в 1941 году, молодой девушкой работала стрелочницей на железной дороге в районе Коми и Ухты, - рассказали в ОНФ. - По ее словам, вес рычага для перевода стрелок превышал ее собственный. Однако в то время никто не жаловался. После ночной смены все молодые девушки отправлялись в лес собирать столбики крепежей для воркутинских шахт. Своим детям Вера Семёновна говорит, что прожила долгую и счастливую жизнь, а самый счастливый день в её жизни - это День Победы.

Какое-то время Вера Данилова не выходила на улицу из-за проблем с лифтом в доме, но на днях наконец-то протестировала свой подарок и осталась очень довольна.

Фото -  vk.com
8 1080
#долгожители
5

Комментарии (8)

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дед

14 минут назад
Гость, Жрите поменьше и перегрузки не будет.
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Гость

26 минут назад
Новые лифты это конечно хорошо.. Но почему когда заходишь вдвоём уже идёт перегруз? Лавку поставили, типо молодцы, а кто будет сопровождать ветерана? Вопрос..
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дед

31 минуту назад
Сейчас дети только все ломают и крушат,а еще закатывают истерики по любому поводу.
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Спасибо !

сегодня, 14:22
Хорошо что не персональный гроб!.
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Вася

сегодня, 14:22
Вот это внимание старикам со стороны властей, могли бы еще и мусорку для этой бабули поставить у подьезда, чтобы она могла туда платежки ЖКХ выбрасывать не читая их !!!
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111

сегодня, 14:22
Нужно проверить все лавочки у каждого дома,а особенно в старых р-онах. В центре города стыдно смотреть, например ул.Тельмана у 5-ти этажки.
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цирк

сегодня, 14:15
надо было подарить гантели этой женщине ,ведь она привыкла всю жизнь работать и по этому так долго живет ,а лавку отдать бездельникам из ,,мчс,, в ихнюю курилку-142 процента
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lugov

сегодня, 14:05
Она ее потом домой уносит? И где табличка в силе Аскер-Заде? Мол, от того-то с любовью?
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