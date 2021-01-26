Липчанке подарили на 101-летие персональную лавочку

Лавочку установили у одного из домов в 9-м микрорайоне.

Как сообщает ОНФ в Липецкой области, у 101-летней липчанки, труженицы тыла Веры Даниловой появилась личная лавочка. 101-й День рождения женщина отметила ещё 31 декабря.- До этого долгожительница куда только не обращалась - и в управляющую компанию, и в администрацию с просьбой установить лавочку под козырёк подъезда, - рассказали GOROD48 в ОНФ. - Но почему-то никто не реагировал.Лавочку липчанке, живущей в 9-м микрорайоне, подарили в рамках всероссийской акции ОНФ «Новогоднее чудо».- Долгожительница Вера Семеновна Данилова осталась сиротой в 1941 году, молодой девушкой работала стрелочницей на железной дороге в районе Коми и Ухты, - рассказали в ОНФ. - По ее словам, вес рычага для перевода стрелок превышал ее собственный. Однако в то время никто не жаловался. После ночной смены все молодые девушки отправлялись в лес собирать столбики крепежей для воркутинских шахт. Своим детям Вера Семёновна говорит, что прожила долгую и счастливую жизнь, а самый счастливый день в её жизни - это День Победы.Какое-то время Вера Данилова не выходила на улицу из-за проблем с лифтом в доме, но на днях наконец-то протестировала свой подарок и осталась очень довольна.