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55 минут назад
В Воронеже заработают фуд-корты и аттракционы
Фуд-корты, парки и аттракционы могут в ближайшее время возобновить работу в Воронежской области.
Аттракционы, фуд-корты и парки заработают в скором времени в Воронеже, - рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Правительство региона выступает с инициативой о послаблении коронавирусных ограничений. По словам главы Воронежской области, эпидемиологическая ситуация контролируемая. В случае одобрения со стороны Роспотребнадзора, уже в ближайшие дни возобновят работу парки, фуд-корты и аттракционы, - сообщила накануне пресс-служба регионального правительства.
"Если Роспотребнадзор нас поддержит, уже в ближайшие дни возобновим работу детских аттракционов и фудкортов. Обстановку по коронавирусу в регионе сейчас можно считать управляемой. В течение последних недель видим, что число выписанных из стационаров превышает количество госпитализированных. Значит, мы должны стать еще на один шаг ближе к возвращению к "доковидной" жизни. Это касается и бизнеса, который во многом обеспечивает стабильность нашей области", – заявил глава региона.
Фуд-корты, парки и аттракционы в Воронежской области закрыли еще весной 2020 года, когда в апреле был введен полный режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности по всей стране. Даже в летний период, когда заболеваемость находилась на самом низком уровне за всю пандемию, ограничения не отменяли, - пишет "Блокнот Воронеж".
За последние сутки в регионе, согласно данным оперштаба по Воронежской области, выявлен 55 941 случай заражения коронавирусом, выздоровевших 50 433, и 1 727 летальных исходов.
Правительство региона выступает с инициативой о послаблении коронавирусных ограничений. По словам главы Воронежской области, эпидемиологическая ситуация контролируемая. В случае одобрения со стороны Роспотребнадзора, уже в ближайшие дни возобновят работу парки, фуд-корты и аттракционы, - сообщила накануне пресс-служба регионального правительства.
"Если Роспотребнадзор нас поддержит, уже в ближайшие дни возобновим работу детских аттракционов и фудкортов. Обстановку по коронавирусу в регионе сейчас можно считать управляемой. В течение последних недель видим, что число выписанных из стационаров превышает количество госпитализированных. Значит, мы должны стать еще на один шаг ближе к возвращению к "доковидной" жизни. Это касается и бизнеса, который во многом обеспечивает стабильность нашей области", – заявил глава региона.
Фуд-корты, парки и аттракционы в Воронежской области закрыли еще весной 2020 года, когда в апреле был введен полный режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности по всей стране. Даже в летний период, когда заболеваемость находилась на самом низком уровне за всю пандемию, ограничения не отменяли, - пишет "Блокнот Воронеж".
За последние сутки в регионе, согласно данным оперштаба по Воронежской области, выявлен 55 941 случай заражения коронавирусом, выздоровевших 50 433, и 1 727 летальных исходов.