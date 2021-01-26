Экономика
сегодня, 11:04
Липецкие производители муки и хлебопекари получат более 107 миллионов рублей
Помощь от государства призвана стабилизировать цены на хлеб.
Как сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области, более 107 миллионов рублей получат липецкие производители муки и предприятия хлебопекарной промышленности: 85 миллионов рублей из этой суммы пойдёт производителям муки на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы и 22,6 миллиона рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.
22 января председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому между регионами распределят 4,7 миллиардов рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия.
22 января председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому между регионами распределят 4,7 миллиардов рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия.
Сырский
Елена Погорелова
НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)