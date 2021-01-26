Экономика

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Липецкие производители муки и хлебопекари получат более 107 миллионов рублей

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#хлеб #цены #торговля
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Липецкие производители муки и хлебопекари получат более 107 миллионов рублей

Помощь от государства призвана стабилизировать цены на хлеб.

Как сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области, более 107 миллионов рублей получат липецкие производители муки и предприятия хлебопекарной промышленности: 85 миллионов рублей из этой суммы пойдёт производителям муки на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы и 22,6 миллиона рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

22 января председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому между регионами распределят 4,7 миллиардов рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия.

3 348
#хлеб #цены #торговля
3

Комментарии (3)

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Сырский

8 минут назад
Раньше у нас на поселке была пекарня около школы №6 возьмешь хлеб пока до дома дойдешь пол буханки нет а если батон купишь то лучше брать сразу 2 иначе домой уже ничего не принесешь сейчас хлеб очень не хороший возьму подовый к борщу съем кусочек остальной просто лежит потом голубям отдаю кошки не едят его. Хотя знаю есть пекарни в городе с неплохим хлебушком но в торговые сети их хлеб не попадает хотя я бы отдал за буханочку и 50-60 руб лишь бы хлебушек был вкусным.
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Елена Погорелова

21 минуту назад
Качество хлеба в Липецке оставляет желать лучшего.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

37 минут назад
И чё?...
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