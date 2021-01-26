Пенсионерка обокрала пассажирку маршрутки

62-летняя злоумышленница вытащила из женской сумки кошелек.

38-летняя жительница Ельца обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина 22 января лишилась кошелька. Пропажу она обнаружила, когда вышла из маршрутного автобуса.



Кошелек с 2 100 рублями и банковскими картами лежал в сумке пассажирки. Воспользовавшись невнимательностью женщины, злоумышленница достала из её сумки кошелёк и вышла на ближайшей остановке. Преступницу нашли по записям с камер наблюдения.



Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершила ранее судимая за кражи 62-летняя ельчанка. Пенсионерка признала свою вину, написала явку с повинной и вернула потерпевшей кошелек с банковскими картами. А вот деньги воровка уже успела потратить, сообщает ОМВД России по Ельцу.