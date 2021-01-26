Происшествия

31 минуту назад

Пять женщин пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Киа»

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#авария #ДТП
Пять женщин пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Киа»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 января в Данковском районе на дороге Воскресенское – Данков столкнулись автомобили «Киа» под управлением 29-летнего водителя и «ВАЗ-2111» с 35-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали водитель и четыре пассажирки «ВАЗа». Все они были доставлены в больницу. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

В Грязинском районе в четыре часа утра на трассе Липецк –Усмань 64-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован.

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2037 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 60.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1630 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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