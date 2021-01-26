Пять женщин пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Киа»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 января в Данковском районе на дороге Воскресенское – Данков столкнулись автомобили «Киа» под управлением 29-летнего водителя и «ВАЗ-2111» с 35-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали водитель и четыре пассажирки «ВАЗа». Все они были доставлены в больницу. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.В Грязинском районе в четыре часа утра на трассе Липецк –Усмань 64-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован.За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2037 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 60.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1630 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.Также зафиксированы 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.