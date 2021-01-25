Доброе утро, Липецк!

На календаре понедельник, 25 января. Сегодня липчане смогут пожаловаться на работу новой системы оплаты проезда, рассказать о впечатлениях от школьного питания, а также обсудить проект развития микрорайона «Европейский». В понедельник в школах стартует неделя профессиональной ориентации, в вузах сегодня – День студента.

Погода



В Липецке в понедельник облачно, небольшой дождь и мокрый снег. Температура днем составит от 0 до 2 градусов тепла. 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза



Дороги



Добраться до работы или учебы без пробок поможет интерактивная карта. Выбирайте зеленые участки и объезжайте заторы.



ЛипецкЯндекс.Карты



Держи планку



Тренер Дмитрий рассказывает о пользе популярного упражнения.



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Публикация от Дмитрий | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР (@dima_bezlepkin)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Все профессии нужны – все профессии важны



С 25 по 29 января в школах города пройдет тематическая профориентационная неделя «Настройся на будущее». В течение недели для учеников 1-11 классов проведут тематические классные часы, выставки, конкурсы, викторины, встречи с людьми разных профессий. Детям и родителям расскажут о перспективных отраслях экономики, особенностях и потребностях регионального рынка труда. Ученикам 9-х и 11-х классов помогут с выбором профиля обучения и будущей профессии.



Каждый голос важен







День студента



25 января у все российских студентов праздник – Татьянин день, или День студента. Руководство Липецкого государственного технического университета совместит День студента с началом празднования 65-летия вуза. Там в 11:30 начнется презентация проекта студентов «#ЛавкеБыть». Проект предлагает вариант благоустройства рекреационных зон университета. Начать ребята предлагают с установки скамеек. День студента продолжится в 12:00 на улице, возле учебно-спортивного комплекса ЛГТУ состоится студенческий праздник «Татьянин День». В программе: поздравление ректора, благотворительная ярмарка и шуточные спортивные конкурсы. Студенты представят свои факультеты и институты, будут угощать друг друга блюдами. Выручка от ярмарки пойдет на покупку подарков для воспитанников детских домов.



День студента в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского отметят традиционными «Зачетными гуляниями». В вузе в честь праздника в столовых введут специальное меню «Студенческая трапеза». 25 января в вузе можно будет попробовать «праздничные» блюда: пельмени «Мамина передачка», бутер с колбаской «Стипендиальный», китайская лапша с пряностями по-студенчески, сосиски «зачётные», жареная картошечка «Белорусский бакалавриат», макароны с колбасой «Карбонара а-ля общага».



Система оплаты проезда



С 11 января пассажиры муниципального транспорта могут расплачиваться банковской картой. Процедура ничем не отличается от привычной транзакции в магазине. Но пока новая система проходит тестирование. Естественно, могут возникнуть технические накладки, вопросы у пассажиров. Обращения принимают по номеру телефона 8-800-200-90-55. Если по каким-либо причинам не удалось оплатить проезд новым способом, липчане могут сообщить номер маршрута и госномер автобуса операторам.



Лучший учитель



25 января в Волгоградской области стартует федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России». В нём примут участие 85 педагогов из всех регионов страны. Наш регион представит учитель истории и обществознания Дмитрий Демихов. Пятёрку лучших среди 85 кандидатов объявят 1 февраля. Пожелаем земляку удачи!



Будущее «Европейского»



В Липецке стартовали общественные обсуждения проекта развития микрорайона «Европейский». Там предусмотрено строительство школы на 1225 учащихся – ее планируют возвести за домом №35 на улице Кривенкова. В районе дома №10 на улице Свиридова предлагают построить спортивный стадион и несколько площадок для занятий спортом. Помимо этого, проект предполагает создание парковой зоны в центре микрорайона – между улицами Минская и Свиридова. Там планируют оборудовать игровые зоны, фудкорт, площадки для активностей и прогулочные зоны. Свои замечания и предложения направляйте по адресу



Школьное питание



В Липецке открыли еще одну «горячую линию» по вопросам школьного питания. Мнением учеников и их родителей интересуются депутаты. Звонки принимаются по телефонам 27-20-27 или 20-37-56.



Вечер с пользой



Обычно в блоке рекомендаций на вечер мы советуем вам фильмы или художественную литературу. Сегодня мы решили пойти принципом понедельника и предложить кое-что посерьезнее. Например, узнать историю архитектуры. В этом помогут мультимедийные проекты. Конечно, за один вечер вы не узнаете все от «А» до «Я», но ротонду от бельведера научитесь отличать.



Посвященный истории культуры проект «Arzamas» предлагает изучить



Авторы YouTube-канала «Моя История» подготовили небольшой видеосправочник для тех, кто хочет хотя бы немного разбираться в архитектуре.





Блогер-гид Павел Перец рассказывает об архитектуре на живых примерах в Санкт-Петербурге и дает основы основ искусствоведения.



В Липецке в понедельник облачно, небольшой дождь и мокрый снег. Температура днем составит от 0 до 2 градусов тепла. 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов морозаДобраться до работы или учебы без пробок поможет интерактивная карта. Выбирайте зеленые участки и объезжайте заторы.Тренер Дмитрий рассказывает о пользе популярного упражнения.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.С 25 по 29 января в школах города пройдет тематическая профориентационная неделя «Настройся на будущее». В течение недели для учеников 1-11 классов проведут тематические классные часы, выставки, конкурсы, викторины, встречи с людьми разных профессий. Детям и родителям расскажут о перспективных отраслях экономики, особенностях и потребностях регионального рынка труда. Ученикам 9-х и 11-х классов помогут с выбором профиля обучения и будущей профессии.25 января у все российских студентов праздник – Татьянин день, или День студента. Руководство Липецкого государственного технического университета совместит День студента с началом празднования 65-летия вуза. Там в 11:30 начнется презентация проекта студентов «#ЛавкеБыть». Проект предлагает вариант благоустройства рекреационных зон университета. Начать ребята предлагают с установки скамеек. День студента продолжится в 12:00 на улице, возле учебно-спортивного комплекса ЛГТУ состоится студенческий праздник «Татьянин День». В программе: поздравление ректора, благотворительная ярмарка и шуточные спортивные конкурсы. Студенты представят свои факультеты и институты, будут угощать друг друга блюдами. Выручка от ярмарки пойдет на покупку подарков для воспитанников детских домов.День студента в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского отметят традиционными «Зачетными гуляниями». В вузе в честь праздника в столовых введут специальное меню «Студенческая трапеза». 25 января в вузе можно будет попробовать «праздничные» блюда: пельмени «Мамина передачка», бутер с колбаской «Стипендиальный», китайская лапша с пряностями по-студенчески, сосиски «зачётные», жареная картошечка «Белорусский бакалавриат», макароны с колбасой «Карбонара а-ля общага».С 11 января пассажиры муниципального транспорта могут расплачиваться банковской картой. Процедура ничем не отличается от привычной транзакции в магазине. Но пока новая система проходит тестирование. Естественно, могут возникнуть технические накладки, вопросы у пассажиров. Обращения принимают по номеру телефона 8-800-200-90-55. Если по каким-либо причинам не удалось оплатить проезд новым способом, липчане могут сообщить номер маршрута и госномер автобуса операторам.25 января в Волгоградской области стартует федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России». В нём примут участие 85 педагогов из всех регионов страны. Наш регион представит учитель истории и обществознания Дмитрий Демихов. Пятёрку лучших среди 85 кандидатов объявят 1 февраля. Пожелаем земляку удачи!В Липецке стартовали общественные обсуждения проекта развития микрорайона «Европейский». Там предусмотрено строительство школы на 1225 учащихся – ее планируют возвести за домом №35 на улице Кривенкова. В районе дома №10 на улице Свиридова предлагают построить спортивный стадион и несколько площадок для занятий спортом. Помимо этого, проект предполагает создание парковой зоны в центре микрорайона – между улицами Минская и Свиридова. Там планируют оборудовать игровые зоны, фудкорт, площадки для активностей и прогулочные зоны. Свои замечания и предложения направляйте по адресу proekt@lipetskcity.ru В Липецке открыли еще одну «горячую линию» по вопросам школьного питания. Мнением учеников и их родителей интересуются депутаты. Звонки принимаются по телефонам 27-20-27 или 20-37-56.Обычно в блоке рекомендаций на вечер мы советуем вам фильмы или художественную литературу. Сегодня мы решили пойти принципом понедельника и предложить кое-что посерьезнее. Например, узнать историю архитектуры. В этом помогут мультимедийные проекты. Конечно, за один вечер вы не узнаете все от «А» до «Я», но ротонду от бельведера научитесь отличать.Посвященный истории культуры проект «Arzamas» предлагает изучить вехи развития архитектуры в одном обзорном материале . Там же можно найти интересные данные, например, об архитектуре советского метро Авторы YouTube-канала «Моя История» подготовили небольшой видеосправочник для тех, кто хочет хотя бы немного разбираться в архитектуре.Блогер-гид Павел Перец рассказывает об архитектуре на живых примерах в Санкт-Петербурге и дает основы основ искусствоведения.