Липецкий мини-футбол проиграл, но сохранил лидерство

Впереди у липчан игры с тремя прямыми конкурентами: только они покажут истинную силу команды.

Липецкий мини-футбольный клуб сегодня чуть было не лишился лидерства в Высшей лиге. Всё потому, что липчане на своей площадке проиграли скромному середняку «Северной Двине» из Архангельска – 4:6.

Команду Рината Мусалова удержало на «гребне волны» лишь сенсационное поражение в подмосковных Люберцах главного фаворита сезона «Газпрома Бурение» от дублёров «Газпрома-Югры» - 2:6. Поэтому Липецк, даже проиграв, пока остался во главе турнирной таблицы. Но с такой игрой, которая была показана сегодня, остаётся лишь один вопрос – надолго ли?

Что-то пошло не так у хозяев площадки уже на 1-й минуте: провал в обороне позволил капитану «Северной Двины» Константину Чащину выйти один на один с вратарём не оставить ему шансов ударом в дальнюю «девятку» - 1:0.

Липчанам удалось на короткое время перехватить инициативу и к середине первого тайма выйти вперёд. Сначала Алексей Белоусов в суматохе возле чужих ворот затолкал мяч в сетку, а затем игрок гостей Евгений Хрушкой срезал мяч в свои ворота – 2:1.

«Северной Двине» понадобилось меньше двух минут, чтобы восстановить равенство: Евгений Уткин мощно пробил со штрафного в 16-ти метрах от ворот – так, что вратарю липчан Леону Геджуа оставалось только проводить мяч взглядом – 2:2.

Ближе к перерыву новый сбой дала липецкая оборона: Денис Гуляйкин позволил Чащину отобрать у себя мяч и пробить в противоход Геджуа – 3:2.

Мусалов пытался привести свою команду в чувство в перерыве, но не преуспел. А архангелогородцы, напротив, почувствовали, что вполне могут победить в Липецке, и нити игры не упускали. Второй тайм начался с изумительной комбинации «Северной Двины», в результате которой Даниил Анциферов закатил мяч уже в пустые ворота.

Пытаясь спасти игру, Липецк вскоре заменил голкипера, выпустив «вратаря-гонялу», в роли которого выступил Гуляйкин. Но привело это к голу Уткина через всю площадку в липецкие ворота, которые в тот момент никто не охранял – 5:2.

В качестве последнего довода Мусалов бросил в бой лучшего бомбардира липчан ивуарийца Янника, который ещё не до конца восстановился после травмы. Класс африканца позволил ему записать на свой счёт один мяч, теперь на его счету стало 12 мячей за сезон. Но следом Чащин оформил «хет-трик» - 6:3.

На предпоследней минуте темнокожий Янник отметился ещё и голевой передачей на Алексея Белоусова, однако этот мяч уже ничего, по сути, не менял.

Впереди у Липецка очень сложная серия – с прямыми конкурентами за места в верху турнирной таблицы. 30 января матч в Ставрополе с «Голден Игл» (3-е место), 6 февраля домашняя встреча с «Газпромом Бурение» (2-е место) и 13 февраля – выезд в гости к КПРФ-2 (4-е место). Только эти результаты покажут истинную силу команды.

Липецкая область - Северная Двина (Архангельск) - 4:6 (2:3)

Голы: Чащин, 1 (0:1). Ал-й Белоусов, 10 (1:1). Хрушкой, 15 (2:1 автогол). Уткин, 16 (2:2). Чащин, 21 (2:3). Анциферов, 28 (2:4). Уткин, 44 (2:5). Янник, 46 (3:5). Чащин, 48 (3:6). Ал-й Белоусов, 49 (4:6).

Липецкая область: Геджуа - Алханов, Назаров, Войнов, Рычков - Истомин (к), Паламарчук, Гуляйкин, Ал-й Белоусов - Янник.

«Северная Двина»: Д.Медведев - Ковязин, Хрушкой, Эпштейн, Чащин (к) - Анциферов Чучкалов, Куприн, Уткин.

Предупреждения: Гуляйкин, 48. Фолы: 7-8 (4-5).

Судьи: А.Турсуналиев (Хотьково), Д.Аксёнов (Павлово). Инспектор В.Каменский (Москва).

23 января. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК «Атлант». Без зрителей.