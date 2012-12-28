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сегодня, 15:20
У 27-летней липчанки нашли полграмма наркотика — ей грозит до трёх лет колонии
Полицейский задержали девушку на улице Передельческой.
21 мая прошлого года возле дома №1а по улице Передельческой липчанку задержали полицейские. Во время личного досмотра в отделе полиции нее обнаружили сверток, в котором было 0,49 грамма наркотической смеси с производным N-метилэфедрона.
Как рассказали GORTOD48 в пресс-службе прокураторы Липецкой области, теперь девушке грозит до трёх лет лишения свободы. Известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и страдает зависимостью от нескольких психоактивных веществ.
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