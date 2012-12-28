У 27-летней липчанки нашли полграмма наркотика — ей грозит до трёх лет колонии

Полицейский задержали девушку на улице Передельческой.

Прокуратура Левобережного района Липецка направила в суд уголовное дело 27-летней девушки, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков в значительном размере без цели сбыта (по части первой статьи 228 УК РФ).21 мая прошлого года возле дома №1а по улице Передельческой липчанку задержали полицейские. Во время личного досмотра в отделе полиции нее обнаружили сверток, в котором было 0,49 грамма наркотической смеси с производным N-метилэфедрона.Как рассказали GORTOD48 в пресс-службе прокураторы Липецкой области, теперь девушке грозит до трёх лет лишения свободы. Известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и страдает зависимостью от нескольких психоактивных веществ.