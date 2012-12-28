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55 минут назад

«Африканский футбольный Бог» – темнокожего липчанина признали лучшим в Суперлиге

А Тимур Алекберов заработал лавры лучшего тренера.

Липецкую команду по мини-футболу хватило и на вторую сенсацию в Нижнем Новгороде. Местные торпедовцы задумывали «страшную месть» за проигрыш в первом матче, но Липецк вновь отпраздновал победу – 5:2.

И вновь главным творцом стал «легионер» из Кот-д`Ивуара Янник Сомплей, оформивший «дубль». Уже на 6-й минуте он могучим ударом в дальний угол завершил классическую многоходовую комбинацию липчан. Передачу на свой счёт записал капитан команды Евгений Мурашов.

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Спустя минуту Кирилл Докучаев умудрился удвоить преимущество нашей команды, сидя на паркете – 2:0.

Во втором тайме Илья Андреев (26-я минута) забил третий мяч с передачи Докучаева.

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Кирилл Докучаев (в центре) тоже провёл сильный матч

У хозяев самой боеспособной единицей вновь оказался россиянин с бразильскими корнями Габриэль Винициус, сын натурализованного экс-игрока сборной России по футзалу Сирилло. «Яблоко от яблони» оформил «дубль» на 29-й и 36-й минутах. Особенно хорош был первый гол: с разворота в верхний угол, вратарь Родион Залалетдинов среагировал, но смог лишь перчатками погладить улетающий мяч.

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Такими темпами сын знаменитого отца (в центре) и сам скоро сыграет за сборную России

А между этими голами после розыгрыша углового ударом с лёту отличился Иван Милованов. Счёт 4:2 всё-таки был «скользким» и оставлял надежду хозяевам, бросившимся атаковать уже впятером. Но всех вновь успокоил Янник: на 38-й минуте он со своей половины поля поразил пустые ворота торпедовцев и снял все вопросы о победителе.
На счету 29-летнего ивуарийца уже 16 голов, это 12-й результат в Суперлиге и лучший в нашей команде.

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Маскот торпедовцев был необычайно грустен

А ещё Янника включили в символическую сборную 15-го тура. Тренером тура назвали Алекберова.

Для темнокожего форварда это уже второе такое признание в сезоне, первое он получил по итогам 5-го тура за то, что во втором матче в Сыктывкаре с «Новой генерацией» (5:4) оформил «хет-трик». А у Алекберова это четвёртый титул «тренера тура» за сезон!

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Сборная тура

На наш взгляд, заслуживал места в символической сборной и Залалетдинов: вратарь не просто отлично выполнил свою работу на берегах Волги, но и на последних секундах первой игры (5:4) умудрился забить победный гол. Но, видимо, лига посчитала, что липчан уже слишком много…

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Алекборов и его команда

- Я вижу, что мы растём. И психологически, и ментально растём, не стараемся довольствоваться малым, а пытаемся взять, что мы можем, по максимуму. Я не часто своим футболистам это говорю, что я сегодня, действительно, полностью доволен и результатом, и игрой. - сказал после матча тренер.

В таблице мы 9-е, отстаёт от «Кристалла» из Санкт-Петербурга на 3 очка, сыграв на два матча больше. Надежда вытеснить «ювелиров» из «зоны плей-офф» жива. Следующие матчи 18 и 19 января дома с «Новой Генерацией».

Фото ПКМФ "Торпедо" (Нижний Новгород)
Мини-футбол
Янник Сомплей
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