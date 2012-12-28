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Липецкие волейболистки дали бой самой титулованной команде Высшей лиги, но – только в первой партии
Спорт
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15 минут назад
Липецкие волейболистки дали бой самой титулованной команде Высшей лиги, но – только в первой партии
Многоопытная «Северянка» всё равно победила – 3:0.
Игры 8-го тура проходят в Орле, там же где наша команда и завершала минувший год, одержав одну победу в 4-х мачтах. Формально тур проходит на площадке «ЮЗГУ-Атома», но из-за сложной обстановки в Курске его перенесли в другой город, в котором даже нет команды «вышки». Местный женский «Орёл» выступает в первой лиге чемпионата России.
Соперник в стартовой игре-2025 липчанкам попался – ого-го! Самая титулованная команда Высшей лиги «А» «Северянка» из Череповца, сейчас идущая на 2-м месте.
В первой партии команда Александра Горбаткова сумела дать бой. На старте показалось, что «Северянка» не испытает проблем, девчата из Вологодской области вышли вперёд – 10:5. Но затем «Липецк» в основном на подачах Дарьи Куманцевой умудрился взять пять (!) розыгрышей подряд и сравнял счёт – 10:10. Тренерам северянок ничего не оставалось, кроме как брать тайм-аут и срочно чинить игру своих воспитанниц. В дальнейшем обе команды так и пошли вровень, но в концовке северные девушки всё же были впереди – 21:18, 23:21.
При счёте 24:22 в пользу «Северянки» красиво первым темпом забила наша Мария Ясницкая, а затем конкурентки завершили атаку неточным ударом и счёт сравнялся – 24:24.
Именно здесь тренерам «Северянки» пригодился второй тайм-аут, с помощью которого они смогли встряхнуть подопечных. У Горбаткова такой возможности уже не было – свои перерывы он уже использовал. Фаворитки дважды удачно атаковали, точку ударом наотмашь поставила Елизавета Егоровцева – 26:24.
Увы, это всё, что сумела противопоставить в этой игре наша команда. В двух следующих партиях «Липецк» сыграл еле-еле: 25:12 и 25:17 в пользу Череповца и 3:0 в матче.
Завтра наши сразятся с занимающей 5-е место командой «Мурома», затем в туре предусмотрен один выходной, а 18 и 19 января опять встречи с «Северянкой» и «Муромом».
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