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сегодня, 17:02

«У нас тут караул опять, без сапог не зайти, кипяток!»

На улице Стаханова, где почти пять лет назад в яму с кипятком упала девушка, новые порывы.

Жильцы дома № 29а по улице Стаханова пожаловались GOROD48 на потоп в подвале.

— У нас тут караул опять, без сапог не зайти, кипяток! — слышен голос за кадром приланного в редакцию видео.

По оценкам автора ролика, глубина подвального озера составляет 40 сантиметров.

Дом не старый, сдан в 2020 году. И почти все время с момента сдачи подвал затапливает горячей водой. Жильцы не раз обращались в УК «Липецкий Коммунальщик», ПАО «Квадра», городской департамент ЖКХ и Госжилинспекцию, но желаемых результатов не получили.

«На все наши обращения мы, жильцы дома, получаем отписки, в которых до сего момента даже нет объяснений, откуда поступает горячая вода. Каждый раз когда случается очередное затопление подвала, приезжает машина «Теплосеть» и пытается откачать воду в соседний колодец, целыми сутками стоит гул, спать невозможно, откачка может происходить даже ночью, как например в последний раз, откачивание происходит с 5 января по сегодняшний день 15 января практически ежедневно (можно представить объем воды попавший в подвал). В результате чего, в подъезде и в квартирах с первого по третий этаж стоит запах сырости и распространяется плесень, которой жильцы дома вынуждены дышать! Кроме этого подмывается фундамент дома <…> Жители дома опасаются за свое здоровье и устойчивость дома, если провалился асфальт, то горячая вода может окончательно разрушить фундамент и тогда уже будет катастрофа», — написали возмущенные жильцы.


В январе 2021 года практически под окнами злополучного дома горячая воды вымыла яму, в которой обварилась девушка и  мужчина.

GOROD48 уже рассказывал о проблеме подтопления дома на улице Стаханова, 29а. Прошлым летом ее обсуждала выездная комиссия горсовета. Завтра в городском парламенте депутаты намерены обсудить, что сделано для устранения аварийной ситуации.

По поводу подтопления дома уже высказалась председатель городского Совета Евгения Фрай в соцсетях, назвав проблему застарелой. 

«Этот дом стоит в низине и подвал здесь всегда был сырой, а после того, как четыре года назад после большой аварии, «Квадра» переложила теплосеть, вода стала прибывать. В планах «Квадры» замена теплоцентралей. Сейчас компания начинает работу над проектом реконструкции сети от Октябрьского рынка до улицы Водопьянова. И после завершения строительно-монтажных работ на обозначенном участке, приступит к проекту и строительно-монтажным работам на участке тепловой сети от Октябрьского рынка до улицы Стаханова по проспекту 60 лет СССР. Быстро решить проблему не удастся», — написала Евгения Фрай.

Директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский пояснил GOROD48, что причина нынешнего подтопления — порыв, который устраняют сотрудники «Квадры», заверив при этом, что его компания сделала со своей стороны все возможное — герметизацию труб на вводе в дом, чтобы здание не подтапливало.

В Липецком филиале компании «Квадра» сообщили, «в настоящее время в районе улицы Стаханова, 29а, проводятся ремонтные работы на поврежденном участке тепловой сети, которые завершатся сегодня. Причина подтопления подвала дома уже устранена».
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