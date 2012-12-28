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сегодня, 14:09
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Разбил стеклянную дверь и набросился на мать с ножом и газовым баллончиком

36-летний мужчина предстанет перед судом.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело 36-летнего мужчины, который набросился на мать с ножом и газовым баллончиком.

Мужчина живёт в доме с матерью. В ноябре прошлого года он целый день пил. Мать сделала ему замечание и вышла из комнаты. Сын с силой захлопнул за ней дверь, в результате чего стеклянная ее часть разбилась и осыпалась на пол.

Из-за двери ссора только набрала обороты. По данным следствия, мужчина взял в одну руку кухонный нож, а в другую газовый баллончик. Содержимое баллончика он распылил в сторону матери, а также стал замахиваться ножом, угрожая ее убить.

Напуганная женщина выбежала из дома и обратилась в полицию.

— Действия мужчины квалифицированы по части первой статьи 119 УК РФ как угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. С учетом всех обстоятельств и тяжести совершенного преступления, а также данных о личности подсудимого, ему может быть назначено до двух лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
конфликт
угроза убийством
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Доктор Петров
10 минут назад
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