Происшествия

сегодня, 16:18

У липчанина изъяли патроны заводского происхождения

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#патроны #задержание
У липчанина изъяли патроны заводского происхождения

Его взяли под стражу.

Патроны обнаружили во время обыска. Сотрудники УНК УМВД России по Липецкой области работали по уголовному делу, возбужденному по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В доме у 30–летнего, ранее судимого липчанина обнаружили и изъяли 50 патронов калибра 5,6 мм заводского изготовления, относящихся к категории боеприпасов и 16 патронов калибра 9 мм, пригодных для производства выстрела, а также 0,17г N-метилэфедрона и 0,02г амфетамина. Задержанному избрана мера пресечения — заключение под стражу.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». По факту хранения наркотических средств и психотропных веществ составлен протокол об административном правонарушении, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото: УМВД России по Липецкой области
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#патроны #задержание

Комментарии (2)

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Алекс

35 минут назад
Ахахах дно, какие патроны, вы что не освещаете главное событие с начала года?
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ттт

сегодня, 16:28
вот прямо так и 0,17г и 0,02г хранил негодяй? с микроскопом наверно обыскивали
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