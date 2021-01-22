Спорт

37 минут назад

Липецкая прыгунья уступила только чемпионке мира, а теперь готовится… бросить вызов «сильному полу»

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#Легкая атлетика #прыжки в высоту #Кристина Королёва
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Липецкая прыгунья уступила только чемпионке мира, а теперь готовится… бросить вызов «сильному полу»

В Смоленске Кристина Королёва прыгнула на 188 см, в Челябинске покорила уже 190. Ждём продолжения победной поступи

Липецкая прыгунья в высоту Кристина Королёва уже во второй раз в начавшемся году вступила на пьедестал почёта престижных соревнований.

После победы в первенстве ЦФО по лёгкой атлетике Кристина выступила в Уфе в традиционном Всероссийском турнире по прыжкам в высоту и пряжкам с шестом, посвящённом памяти известного в прошлом спортсмена (одним из первых в СССР взявшего высоту в 2 метра) и мецената спорта Вячеслава Серёдкина.

Конкуренция была серьёзной, а победу одержала знаменитая москвичка Мария Ласицкене (Кучина). Пятикратная чемпионка мира (два титула завоеваны в помещении) покорила высоту на отметке 192 сантиметра.

Королёва пыталась бороться с мощной соперницей. С первой попытки она взяла высоту в 190 см, а затем пробовала догнать Ласицкене, для чего ей требовалось повторить свой личный рекорд – 192 см. Однако три попытки вышли неудачными, итог – 2-е место, но и его можно считать серьёзным достижением.

Третье место заняла Дарья Слепова из Москвы, которая показала одинаковый результат с Кристиной, но уступила ей по количеству попыток.

Вновь выйти в сектор для прыжков Кристина планирует уже в воскресенье, 24 января. В этот день в столичном комплексе «Салют Гераклион» она примет участие в «Битве полов» - необычном турнире, в котором соревнуются мужчины и женщины, а их результаты приводятся к единому знаменателю по специальной таблице Божидара Спириева. И в самом деле любопытно, кто окажется сильнее – Королёва или лучший российский прыгун в высоту-2020 Иван Иванюк из Брянска?



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#Легкая атлетика #прыжки в высоту #Кристина Королёва
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Комментарии (1)

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Анна

20 минут назад
Какая воля к победе, здорово
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