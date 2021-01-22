В России

25 минут назад

Гостиницы в жилых домах могут легализовать

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Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели в частных домах в сельской местности. Об этом изданию «Известия» сообщила депутат, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб. 

— В курортных городах и природных зонах отдыха традиционно существуют гостевые дома. Однако сегодня граждане, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения или земельного участка в соответствующую категорию, нарушают законодательство, — пояснила депутат. 

Запрет об использовании жилых помещений для предоставления гостиничных услуг действует в России с 1 октября 2019 года. Сегодня под него попадают 350 тыс. мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском Крае и Крыму, пояснила парламентарий. 

Для решения данной проблемы в Госдуме будет создана профильная рабочая группа. 

В Совете Федерации также считают необходимым пересмотреть действующие нормы. 

— Мы перегнули палку, фактически запретив функционирование малых гостиниц, — считает сенатор Валерий Рязанский. — Посчитали, что раз это жилой фонд, то использовать его можно только по назначению. Но так мы уменьшаем номерной фонд и отбиваем руки людям, которые развивают внутренний туризм, 

По словам сенатора, это было неправильное решение, и его надо исправлять. 
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