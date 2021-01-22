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Облздрав Воронежа опроверг информацию о заражении умершей от COVID-19 медсестры на работе
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Облздрав опроверг заражение на работе умершей от коронавируса медсестры Бобровской районной больницы в Воронежской области.
В Воронежской области умерла 65-летняя медсестра Бобровской районной больницы Галина Сырова.
Воронежский облздрав заявил, что медик скончалась от последствий новой коронавирусной инфекции, - пишет "МоЁ Онлайн".
Однако комиссия Центра профпатологии установила, что заболевание Галины "не было связано с профессиональной деятельностью". Это значит, что её семье не положены страховые выплаты.
Пожилая женщина работала медсестрой в отделении, где стерилизуют инструменты для операционных. В обязанности Галины не входили контакты с зараженными пациентами. Но её дочь Екатерина Сырова полагает, что ее мать могла заразиться от коллег, так как, по ее словам, "общалась со всей больницей".
По словам Екатерины Сыровой, ее мать пришла домой после смены и слегла со слабостью и температурой. 2 декабря женщину госпитализировали, а 18 декабря она скончалась.
Медсестра Галина Сырова стала 16-м воронежским медиком, вошедшим в список памяти жертв коронавируса среди сотрудников системы здравоохранения. Ранее стало известно о попадании в перечень 53-летней медсестры поликлиники № 7 в Воронеже Маргариты Талашко.
Воронежский облздрав заявил, что медик скончалась от последствий новой коронавирусной инфекции, - пишет "МоЁ Онлайн".
Однако комиссия Центра профпатологии установила, что заболевание Галины "не было связано с профессиональной деятельностью". Это значит, что её семье не положены страховые выплаты.
Пожилая женщина работала медсестрой в отделении, где стерилизуют инструменты для операционных. В обязанности Галины не входили контакты с зараженными пациентами. Но её дочь Екатерина Сырова полагает, что ее мать могла заразиться от коллег, так как, по ее словам, "общалась со всей больницей".
По словам Екатерины Сыровой, ее мать пришла домой после смены и слегла со слабостью и температурой. 2 декабря женщину госпитализировали, а 18 декабря она скончалась.
Медсестра Галина Сырова стала 16-м воронежским медиком, вошедшим в список памяти жертв коронавируса среди сотрудников системы здравоохранения. Ранее стало известно о попадании в перечень 53-летней медсестры поликлиники № 7 в Воронеже Маргариты Талашко.
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