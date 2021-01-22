В России

сегодня, 16:15

Облздрав Воронежа опроверг информацию о заражении умершей от COVID-19 медсестры на работе

150
#коронавирус

Облздрав опроверг заражение на работе умершей от коронавируса медсестры Бобровской районной больницы в Воронежской области.

В Воронежской области умерла 65-летняя медсестра Бобровской районной больницы Галина Сырова.

Воронежский облздрав заявил, что медик скончалась от последствий новой коронавирусной инфекции, - пишет "МоЁ Онлайн".

Однако комиссия Центра профпатологии установила, что заболевание Галины "не было связано с профессиональной деятельностью". Это значит, что её семье не положены страховые выплаты.

Пожилая женщина работала медсестрой в отделении, где стерилизуют инструменты для операционных. В обязанности Галины не входили контакты с зараженными пациентами. Но её дочь Екатерина Сырова полагает, что ее мать могла заразиться от коллег, так как, по ее словам, "общалась со всей больницей".

По словам Екатерины Сыровой, ее мать пришла домой после смены и слегла со слабостью и температурой. 2 декабря женщину госпитализировали, а 18 декабря она скончалась.

Медсестра Галина Сырова стала 16-м воронежским медиком, вошедшим в список памяти жертв коронавируса среди сотрудников системы здравоохранения. Ранее стало известно о попадании в перечень 53-летней медсестры поликлиники № 7 в Воронеже Маргариты Талашко.
150
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Из торгового центра в Тамбове из-за короткого замыкания эвакуировали всех посетителей
#эвакуация #ТРЦ
Из торгового центра в Тамбове из-за короткого замыкания эвакуировали всех посетителей

27 минут назад

В России
В Белгороде распространили фейковую новость об отчислении студентов за непосещение праздника
#фейк #отчисление #Навальный
В Белгороде распространили фейковую новость об отчислении студентов за непосещение праздника

сегодня, 15:51

В России
В Роспотребнадзоре заявили о вероятности небольших подъемов заболеваемости коронавирусом
#коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили о вероятности небольших подъемов заболеваемости коронавирусом

сегодня, 15:29

В России
Российские власти предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
#акции #протест
Российские власти предупредили о последствиях участия в незаконных акциях

сегодня, 13:22

В России
ЦБ РФ и МВД России предупредили граждан о новой схеме мошенничества
#мошенничество
ЦБ РФ и МВД России предупредили граждан о новой схеме мошенничества

сегодня, 12:51

В России
На нефтяном предприятии в Татарстане в результате ЧП погибли двое
#ЧП #Татарстан
На нефтяном предприятии в Татарстане в результате ЧП погибли двое

сегодня, 12:35

В России