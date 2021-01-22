Происшествия

сегодня, 11:37

Маршрутка врезалась в дорожное ограждение

3 958
#авария #ДТП
Маршрутка врезалась в дорожное ограждение

В аварии не пострадали пассажиры общественного транспорта.

Утром в пятницу, 22 января, на улице Гагарина произошло ДТП. Маршрутный автобус №300 врезался в дорожное ограждение посередине проезжей части, авария произошла у остановки «Улица Шкатова».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в аварии никто не пострадал. Транспорт получил механические повреждения, забор сломан.
3 958
#авария #ДТП

Комментарии (3)

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калыван

9 минут назад
Год назад увар кина говорила что убирет пазики из города.А воз и ныне там. Также она разберется с квадрой и лгеком.Не будет порядка в этом городе.толи еще будет.Когда то все кричали как хорошо что убрали старого мэра.Ну что получили чего хотели
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Очередной

27 минут назад
Гонщик за копейками.
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Павел

сегодня, 11:46
Что он делал в левом ряду? ПАЗам вообще не место в уважающем себя городе!
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