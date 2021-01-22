Маршрутка врезалась в дорожное ограждение

В аварии не пострадали пассажиры общественного транспорта.

Утром в пятницу, 22 января, на улице Гагарина произошло ДТП. Маршрутный автобус №300 врезался в дорожное ограждение посередине проезжей части, авария произошла у остановки «Улица Шкатова».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в аварии никто не пострадал. Транспорт получил механические повреждения, забор сломан.