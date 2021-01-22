Происшествия
сегодня, 11:37
Маршрутка врезалась в дорожное ограждение
В аварии не пострадали пассажиры общественного транспорта.
Утром в пятницу, 22 января, на улице Гагарина произошло ДТП. Маршрутный автобус №300 врезался в дорожное ограждение посередине проезжей части, авария произошла у остановки «Улица Шкатова».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в аварии никто не пострадал. Транспорт получил механические повреждения, забор сломан.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в аварии никто не пострадал. Транспорт получил механические повреждения, забор сломан.
калыван
Очередной
Павел