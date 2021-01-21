«Амстердаму» в Липецке не место?

Суд обязал ресторан «Амстердам» приостановить работу и снести пристройку. Владелец ресторана намерен обжаловать это решение.

Как сообщает пресс-служба областного суда, в Липецке по решению суда приостановлена деятельность ресторана «Амстердам». Собственника обязали снести пристройку, переоборудовать систему вентиляции и устранить нарушения требований пожарной безопасности.



Тяжба жильцов дома №13 по улице Пролетарской с собственником ресторана длится не первый год. У соседей «Амстердама» по дому масса претензий: их раздражают шум от музыки в вечернее и ночное время, запахи еды, дым от кальянов, вибрация системы вентиляции. А в 2015 году появилась ещё и пристройка к общепиту, которая даже помешала в полном объёме провести капремонт дома.



Ранее Правобережный районный суд Липецка уже счёл большинство требований истцов правомерными. Однако жильцы настаивали на удовлетворении иска в полном объёме и подали апелляционную жалобу в Липецкий областной суд.



По итогам рассмотрения апелляции Липецкий областной суд решил приостановить эксплуатацию нежилого помещения №1 в доме 13 по улице Пролетарской в Липецке в качестве организации общественного питания с целью предотвращения угрозы жизни и здоровья жильцов до завершения комплекса работ, возложенных на владельцев заведения.



Также суд обязал владельца помещения ресторана «Амстердам» снести самовольно возведённую пристройку, восстановить вентиляционные продухи в подвале дома, а также фундамент, отмостку и фасад здания. После сноса вход перед зданием и газон владелец обязан благоустроить в соответствии с городскими правилами. Также ответчик обязан устроить систему дымоудаления или автоматического пожаротушения, выполнить установку оборудования (дверей, тамбур-шлюзов, ограждений) для соблюдения всех требований пожарной безопасности, изменить существующую систему вентиляции. Эксплуатация помещения ресторана должна быть приостановлена до завершения всего комплекса работ.



Суд запретил разгрузку грузов со стороны жилого подъезда дома, запретил использовать нежилое помещение для организации общественного питания и проведения досуга с музыкальным сопровождением и после 23 часов. В пользу одного жильца, в квартире которого зафиксировано существенное превышение предельно-допустимого уровня шума из-за работы системы вентиляции ресторана, суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.



Как пояснили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда, с момента провозглашения это решение вступило в законную силу и значит, владелец ресторана обязан начать его исполнять.



- В течение трех месяцев после вступления решения в законную силу ответчик может подать кассационную жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции, который расположен в Саратове, - отметили в пресс-службе Липецкого областного суда.



Владелец ресторанной группы «Амстердам» Вадим Кучин сообщил GOROD48, что намерен подать кассационную жалобу на решение Липецкого областного суда.

