Происшествия

8 минут назад

Упавшая на перроне Грязинского вокзала женщина отсудила 107 тысяч рублей у железнодорожников

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#падение #травма
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Упавшая на перроне Грязинского вокзала женщина отсудила 107 тысяч рублей у железнодорожников

За  женщину вступилась Липецкая транспортная прокуратура

Суд удовлетворил исковые требования Липецкого транспортного прокурора к ОАО «РЖД» в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на сумму более 107 тысяч рублей.

Во время проверки было установлено, что ОАО «РЖД» не осуществило должной уборки платформы и перрона железнодорожного вокзала в городе Грязи Липецкой области от льда, некачественно была произведена посыпка песком и солью скользких мест платформы. В результате этого пассажирка поезда «Кисловодск-Москва» при выходе из вагона на платформу железнодорожного вокзала поскользнулась и упала, здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

В этой связи, Липецкий транспортный прокурор, обратился с исковым заявлением к ОАО «РЖД» о возмещении расходов, затраченных на оказание медицинской помощи пострадавшей. Требования транспортного прокурора удовлетворены в полном объеме, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

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#падение #травма
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