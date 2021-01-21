Общество

сегодня, 09:15

Подрядчики сорвали контракты по дорожному нацпроекту

8 1462
#контракт #проектировка #дороги
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Подрядчики сорвали контракты по дорожному нацпроекту

Организации, взявшие на себя проектировку, не предоставили результаты работы. Компании включены в реестр недобросовестных подрядчиков.

Подрядчики не предоставили заказчику результаты работ в сроки, установленные контрактами. Комиссией липецкого управления Федерального антимонопольной службы России приняты решения о включении сведений в отношении этих компаний, их директоров и учредителей, в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года. Работы, которые сорвали подрядчики, планировались для включения в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает УФАС Липецкой области.

Включение компаний в реестр недобросовестных поставщиков – итог проверки жалобы заказчика работ – «Дорожного агентства Липецкой области», которое получило обращения об одностороннем разрыве контрактов.

- Комиссией липецкого УФАС России проведены проверки направленных заказчиком обращений об односторонних отказах от исполнения контрактов, заключенных по итогам проведенных электронных аукционов с ООО «Автострада» на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт мостового перехода через реку Лебедянка на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь в Лебедянском районе Липецкой области и с ООО «ПроектГрупп-НДТ» на выполнение работ по разработке рабочих проектов на ремонт мостовых переходов через ручьи на автомобильной дороге  Озерки-примыкание к автомобильной дороге Хлевное-Тербуны в Тербунском районе, - указано в сообщении липецких антимонопольщиков. – Подрядчики нарушили условия заключенных контрактов. Так, компании в установленный срок не представили заказчику результаты проектирования.
8 1462
#контракт #проектировка #дороги
3

Комментарии (8)

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Коренной Липчанин

37 минут назад
никогда такого не было и вот опять.... удивительно!
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Гостья

45 минут назад
Строить надо, привлекая свои предприятия и создавая им нормальные условия для работы. Платите достойную заработную плату. Тогда молодежь не поедет на стройки в Москву, а будет жить в своей семье, в своих районах. Спросить будет с кого, для себя строить будем .
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ППЦ

49 минут назад
А причем тут УФАС???
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Первой- ооо --навыки

49 минут назад
Основной вид деятельности по ОКВЭД Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
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Биомасса

53 минуты назад
А что толку, что их включили в реестр? Наверняка у них зарегистрировано десяток таких ООО.
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Липчанин

55 минут назад
Ни о чем,завтра хозяин ещё зарегистрируют новое предприятие и ни чего не изменится
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Тояма Токанава

сегодня, 09:33
Шо?Опять?
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дед

сегодня, 09:20
Кругом"Рога и копыта".
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