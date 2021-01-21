сегодня, 09:15
Подрядчики сорвали контракты по дорожному нацпроекту
Организации, взявшие на себя проектировку, не предоставили результаты работы. Компании включены в реестр недобросовестных подрядчиков.
Включение компаний в реестр недобросовестных поставщиков – итог проверки жалобы заказчика работ – «Дорожного агентства Липецкой области», которое получило обращения об одностороннем разрыве контрактов.
- Комиссией липецкого УФАС России проведены проверки направленных заказчиком обращений об односторонних отказах от исполнения контрактов, заключенных по итогам проведенных электронных аукционов с ООО «Автострада» на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт мостового перехода через реку Лебедянка на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь в Лебедянском районе Липецкой области и с ООО «ПроектГрупп-НДТ» на выполнение работ по разработке рабочих проектов на ремонт мостовых переходов через ручьи на автомобильной дороге Озерки-примыкание к автомобильной дороге Хлевное-Тербуны в Тербунском районе, - указано в сообщении липецких антимонопольщиков. – Подрядчики нарушили условия заключенных контрактов. Так, компании в установленный срок не представили заказчику результаты проектирования.
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