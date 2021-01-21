Подрядчики сорвали контракты по дорожному нацпроекту

Организации, взявшие на себя проектировку, не предоставили результаты работы. Компании включены в реестр недобросовестных подрядчиков.

Подрядчики не предоставили заказчику результаты работ в сроки, установленные контрактами. Комиссией липецкого управления Федерального антимонопольной службы России приняты решения о включении сведений в отношении этих компаний, их директоров и учредителей, в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года. Работы, которые сорвали подрядчики, планировались для включения в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает УФАС Липецкой области.



Включение компаний в реестр недобросовестных поставщиков – итог проверки жалобы заказчика работ – «Дорожного агентства Липецкой области», которое получило обращения об одностороннем разрыве контрактов.



- Комиссией липецкого УФАС России проведены проверки направленных заказчиком обращений об односторонних отказах от исполнения контрактов, заключенных по итогам проведенных электронных аукционов с ООО «Автострада» на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт мостового перехода через реку Лебедянка на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь в Лебедянском районе Липецкой области и с ООО «ПроектГрупп-НДТ» на выполнение работ по разработке рабочих проектов на ремонт мостовых переходов через ручьи на автомобильной дороге Озерки-примыкание к автомобильной дороге Хлевное-Тербуны в Тербунском районе, - указано в сообщении липецких антимонопольщиков. – Подрядчики нарушили условия заключенных контрактов. Так, компании в установленный срок не представили заказчику результаты проектирования.