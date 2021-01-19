Липецкая «королева спорта» примерила два десятка медалей разного достоинства

Наши легкоатлеты остаются одними из сильнейших в ЦФО.





Липецкие легкоатлеты привезли медали всех достоинств из Смоленска, где завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа.

В манеже Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма на счёту наших взрослых спортсменов два чемпионских титула. Прыгунье в высоту Кристине Королёвой (на фото) для победы хватило результата 188 см. Кристина ещё трижды штурмовала планку на высоте 191 см., но неудачно.

Софья Провоторова не знала себе равных в забеге на 60 метров, победив с результатом 7,71 секунды. Провоторова вышла на старт и на дистанции 200 метров, но здесь финишировала лишь 4-й – 23,95 секунды.

«Серебряную» медаль у взрослых завоевал Максим Заднов, который 200 метров с барьерами пробежал за 8,45 секунды. Дополнил эту коллекцию Антон Чурилов «бронзой» в беге на 200 метров - 23,04.

«Золотую» медаль в соревнованиях юниоров до 20 лет завоевал прыгун Данила Долин, покоривший высоту ровно в 2 метра. Его ровесник Артём Коробов не знал себе равных в семиборье с победной суммой в 4 637 очков. Матвей Селянин, Данил Матвеев, Степан Панин и Андрей Князев стали победителями в эстафете 4х200 метров среди юношей до 18 лет. Результат ребят – 1:32.79.

На счету наших юниоров и юниорок еще целая россыпь наград за 2-е и 3-е места. Из них мы отметим «бронзу» липецкого квартета Ильи Реброва, Дениса Фарафонова, Андрея Летина и Павла Горбунова в эстафете 4х200 метров среди юниоров до 20 лет – 1 минута 32,14 секунды. Фарафонов прибавил к командному успеху и личное 3-е место в тройном прыжке – 14,56 метра.

Среди молодёжи до 23-х лет «серебряными» призёрами стали Данила Будюкин (прыжок в высоту - 200 см) и Даниил Некрасов (800 метров - 1.51,64)

В соревнованиях приняли участие свыше 500 представителей «королевы спорта» из 17-ти регионов. В командном зачёте сборная Липецкой области заняла среди взрослых 8-е место, среди молодёжи до 23-х лет – 6-е, среди юниорок и юниорок до 20 лет – 3-е, а среди спорстменов до 18 лет – 5-е.