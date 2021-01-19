На лишенных аккредитации группах профессий, специальностей и направлений в ЛГТУ учатся 540 человек

И парням уже грозит весенний призыв.

30 декабря приказом Рособрнадзора №1313 «О государственной аккредитации образовательной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий государственный технический университет» ЛГТУ отказали в государственной аккредитации в отношении уровней профессионального образования по шести укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений подготовки.- В соответствии с первым пунктом этого приказа ЛГТУ признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности по 56 укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет, - отметили в отделе по связям с общественностью вуза. - Аккредитованными не признаны две укрупненные группы бакалавриата («Машиностроение» и «Изобразительное и прикладные виды искусств») и четыре направления магистратуры («Психологические науки»; «Юриспруденция»; «История и археология»; «Изобразительное и прикладные виды искусств»).Почему это произошло? В ЛГТУ пояснили, что официально причиной лишения аккредитации стало «несоответствие условий обучения». При этом сам процесс аккредитации проходил в удалённом режиме без приезда экспертов в университет. В Рособрнадзоре отслеживали исключительно документы, которые должен предоставить вуз. Теперь на приведение документов в порядок и устранение конкретных нарушений у ЛГТУ есть ещё год — после этого вуз попробует ещё раз аккредитовать эти 6 групп профессий, специальностей и направлений подготовки.При этом, называя специальности, в ЛГТУ обратили внимание на тот факт, что по тому же ключевому для вуза направлению как машиностроение аккредитации лишился только бакалавриат, а магистратура и аспирантура по специальности «Машиностроение» продолжают быть аккредитованными государством.Из более чем 6000 студентов ЛГТУ на направлениях, входящих в лишенных аккредитации шесть укрупнённых групп профессий, специальностей и направлений подготовки, учатся 540 студентов. Со всем этими студентами уже проводят очные встречи: ребятам рассказывают о возможных вариантах выхода из сложившейся ситуации. Лишение аккредитации означает, что 540 человек не смогут получить дипломы государственного образца. Среди этих студентов есть те, кто платит за обучение — это все заочники. А на очной форме обучения есть мальчики, которым теперь грозит армия — 1 апреля начнётся весенний призыв.ЛГТУ предложил студентам несколько вариантов решения проблемы. Например, вместо диплома государственного образца о высшем образовании в этом году можно получить диплом университета. Но эта корочка — весьма спорный документ, поэтому, если через год вуз подтвердит аккредитацию по лишенным аккредитации направлениям, выпускникам предлагают тогда пройти государственную итоговую аттестацию и получить второй диплом — уже государственного образца.Такой вариант развития событий больше для девочек. Ведь парням уже через три месяца грозит весенний призыв.- Мы ведём работу в данном направлении и уже начали переговоры с военным комиссариатом с просьбой в связи со сложившейся ситуацией пойти навстречу ребятам и дать им возможность перевестись или дождаться, когда наш вуз вновь получит аккредитацию на эти группы специальностей и направлений, - отметили в ЛГТУ. - Но по закону, если специальность не имеет государственной аккредитации, отсрочки от армии студенты лишаются.Пойдёт ли военкомат навстречу — большой вопрос. Поэтому есть и другие варианты: перевестись на другую, аккредитованную специальность в своём же вузе или вообще забрать документы и перевестись в другой вуз.Но сейчас главная задача для студентов — закрыть сессию без долгов, потому что с долгами их точно никуда не переведут: ни на другую, аккредитованную специальность в своём же вузе, ни в другой вуз.Добавим, что по состоянию на 1 октября 2020 года Липецкий государственный университет реализовывал 84 направления бакалавриата, специалитета, магистратуры и СПО. Текущее свидетельство о государственной аккредитации действует до 5 февраля 2021 года.