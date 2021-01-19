Общество

42 минуты назад

На лишенных аккредитации группах профессий, специальностей и направлений в ЛГТУ учатся 540 человек

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#ЛГТУ #аккредитация
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На лишенных аккредитации группах профессий, специальностей и направлений в ЛГТУ учатся 540 человек

И парням уже грозит весенний призыв.

30 декабря приказом Рособрнадзора №1313 «О государственной аккредитации образовательной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий государственный технический университет» ЛГТУ отказали в государственной аккредитации в отношении уровней профессионального образования по шести укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений подготовки. 3DE938A5-5C00-4D2B-9B83-366EF8879BD3.jpeg
- В соответствии с первым пунктом этого приказа ЛГТУ признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности по 56 укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет, - отметили в отделе по связям с общественностью вуза. - Аккредитованными не признаны две укрупненные группы бакалавриата («Машиностроение» и «Изобразительное и прикладные виды искусств») и четыре направления магистратуры («Психологические науки»; «Юриспруденция»; «История и археология»; «Изобразительное и прикладные виды искусств»).
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Почему это произошло? В ЛГТУ пояснили, что официально причиной лишения аккредитации стало «несоответствие условий обучения». При этом сам процесс аккредитации проходил в удалённом режиме без приезда экспертов в университет. В Рособрнадзоре отслеживали исключительно документы, которые должен предоставить вуз. Теперь на приведение документов в порядок и устранение конкретных нарушений у ЛГТУ есть ещё год — после этого вуз попробует ещё раз аккредитовать эти 6 групп профессий, специальностей и направлений подготовки.

При этом, называя специальности, в ЛГТУ обратили внимание на тот факт, что по тому же ключевому для вуза направлению как машиностроение аккредитации лишился только бакалавриат, а магистратура и аспирантура по специальности «Машиностроение» продолжают быть аккредитованными государством.

Из более чем 6000 студентов ЛГТУ на направлениях, входящих в лишенных аккредитации шесть укрупнённых групп профессий, специальностей и направлений подготовки, учатся 540 студентов. Со всем этими студентами уже проводят очные встречи: ребятам рассказывают о возможных вариантах выхода из сложившейся ситуации. Лишение аккредитации означает, что 540 человек не смогут получить дипломы государственного образца. Среди этих студентов есть те, кто платит за обучение — это все заочники. А на очной форме обучения есть мальчики, которым теперь грозит армия — 1 апреля начнётся весенний призыв.

ЛГТУ предложил студентам несколько вариантов решения проблемы. Например, вместо диплома государственного образца о высшем образовании в этом году можно получить диплом университета. Но эта корочка — весьма спорный документ, поэтому, если через год вуз подтвердит аккредитацию по лишенным аккредитации направлениям, выпускникам предлагают тогда пройти государственную итоговую аттестацию и получить второй диплом — уже государственного образца.

Такой вариант развития событий больше для девочек. Ведь парням уже через три месяца грозит весенний призыв.

- Мы ведём работу в данном направлении и уже начали переговоры с военным комиссариатом с просьбой в связи со сложившейся ситуацией пойти навстречу ребятам и дать им возможность перевестись или дождаться, когда наш вуз вновь получит аккредитацию на эти группы специальностей и направлений, - отметили в ЛГТУ. - Но по закону, если специальность не имеет государственной аккредитации, отсрочки от армии студенты лишаются.

Пойдёт ли военкомат навстречу — большой вопрос. Поэтому есть и другие варианты: перевестись на другую, аккредитованную специальность в своём же вузе или вообще забрать документы и перевестись в другой вуз.

Но сейчас главная задача для студентов — закрыть сессию без долгов, потому что с долгами их точно никуда не переведут: ни на другую, аккредитованную специальность в своём же вузе, ни в другой вуз.

Добавим, что по состоянию на 1 октября 2020 года Липецкий государственный университет реализовывал 84 направления бакалавриата, специалитета, магистратуры и СПО. Текущее свидетельство о государственной аккредитации действует до 5 февраля 2021 года.
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#ЛГТУ #аккредитация
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Комментарии (5)

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3 минуты назад
Конституция, от кого вы её все время защищаете, она никому не нужна, все поуехали уже или мечтают об этом
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Житель

10 минут назад
Я бы рекомендовал всем 540 ученикам подать в прокуратуру заявление и о возмещение ущерба в суд - стоимость обучения, + индексация современной стоимости обучения и упущенная выгода из-за пролетевших годов обучения исходя из средней з/п по региону (34 000 * на количество месяцев затраченных на обучение)
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Конституция

25 минут назад
Родину защищать пора, а не в коротких штанишкай ходить.
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в СССР такого не было

27 минут назад
продажа дипломов образованцам это бизнес, и ничего личного
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Шапокляк

29 минут назад
Ну уж если политех "посыпался", то что говорить о других ВУЗах. Скоро все парни пойдут под ружье. Кто-то ответит за такое головотяпство?
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