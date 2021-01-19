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Воронежская прокуратура помогла обеспечить 6-летнего ребенка-инвалида лекарствами

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#лекарства #помощь

Выделения шестилетнему ребёнку-инвалиду необходимых лекарств помогла добиться прокуратура Центрального района Воронежа.

Центральный районный суд Воронежа обязал региональный департамент здравоохранения обеспечить 6-летнего ребенка-инвалида лекарствами. Суд удовлетворил иск прокуратуры, - сообщила пресс-служба областного надзорного органа 18 января.

Мальчик с редким заболеванием и сопутствующими патологиями нуждается в нескольких препаратах, в частности – «Домперидоне». Поликлиника направила в департамент здравоохранения ходатайство о выделении препаратов, но в облздраве отказали, сославшись на отсутствие лекарств в утвержденном правительством РФ перечне жизненно важных.

Прокуратура с отказом не согласилась и указала, что обеспечение детей-инвалидов препаратами, в том числе не входящими в перечень, осуществляется за счет средств областной казны. Ведомство потребовало в своем иске возложить на облздрав соответствующую обязанность и поставило вопрос об обращении решения к немедленному исполнению из-за существующей угрозы жизни и здоровью мальчика. После удовлетворения иска решение обращено к немедленному исполнению, - передает РИА Воронеж.
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#лекарства #помощь

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