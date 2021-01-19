Липчанка пожаловалась, что в 20-градусный мороз её отказались везти автобусы

В ситуации уже разбирается управление дорог и транспорта Липецкой области.

Сегодня в липецких соцсетях распространили обращение липчанки, которая пожаловалась на то, что утром в 20-градусный мороз её отказались везти автобусы.



- Хотела поделиться ситуацией: утром на остановке «Хладокомбинат» два автобуса маршрута 405К (Липецк-Красный Колос), на которых я неоднократно добиралась до работы утром, остановившись для высадки пассажиров, отказались меня везти, аргументировав тем, что транспортные карты к оплате не принимаются, - сообщает женщина. - Я все ноги себе отморозила. Один из автобусов приехал примерно в 08.11, второй около 08.18. Кто-нибудь еще встречался с такой ситуацией? Кому жаловаться?



- Такая ситуация невозможна, так как транспортные карты на всех маршрутах по-прежнему принимаются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области. - Возможно, это самодеятельность со стороны водителя — тогда он понесёт за это ответственность. Но такое невозможно, в оплате проезда транспортными картами у нас всё без изменений, а если бы они были — мы бы заранее об этом предупредили.



В управлении дорог и транспорта добавили, что детально разберутся в обстоятельствах жалобы в соцсетях.