Общество

сегодня, 14:29

Липчанка пожаловалась, что в 20-градусный мороз её отказались везти автобусы

13 2249
#транспорт #автобус
2
Липчанка пожаловалась, что в 20-градусный мороз её отказались везти автобусы

В ситуации уже разбирается управление дорог и транспорта Липецкой области.

Сегодня в липецких соцсетях распространили обращение липчанки, которая пожаловалась на то, что утром в 20-градусный мороз её отказались везти автобусы.

- Хотела поделиться ситуацией: утром на остановке «Хладокомбинат» два автобуса маршрута 405К (Липецк-Красный Колос), на которых я неоднократно добиралась до работы утром, остановившись для высадки пассажиров, отказались меня везти, аргументировав тем, что транспортные карты к оплате не принимаются, - сообщает женщина. - Я все ноги себе отморозила. Один из автобусов приехал примерно в 08.11, второй около 08.18. Кто-нибудь еще встречался с такой ситуацией? Кому жаловаться?

- Такая ситуация невозможна, так как транспортные карты на всех маршрутах по-прежнему принимаются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области. - Возможно, это самодеятельность со стороны водителя — тогда он понесёт за это ответственность. Но такое невозможно, в оплате проезда транспортными картами у нас всё без изменений, а если бы они были — мы бы заранее об этом предупредили.

В управлении дорог и транспорта добавили, что детально разберутся в обстоятельствах жалобы в соцсетях.
13 2249
#транспорт #автобус
2

Комментарии (13)

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Пассажир

10 минут назад
Сегодня в автобусе маршрута 300 кассовый аппарат,как сказал водитель ,замёрз. Хотя в салоне автобуса тепло. Ну я подождала пока он согреется и перезагрузится. Я думаю что это водительский сговор.
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Гость

12 минут назад
Один из автобусов приехал примерно в 08.11, второй около 08.18. Странный какой-то график, с учётом того что автобусы пригородные
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гостья

29 минут назад
не удивлюсь, ох, не удивлюсь, если их и вправду отменят или заменят, и опять покупать новую)))))))
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гость

31 минуту назад
даже разбираться никто не будет
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1

33 минуты назад
На каком основании отменяют рейсы с автовокзала??
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Гость

36 минут назад
Задолбало это " не может такого быть"!!! Может и ещё как!!!
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Скажите

37 минут назад
Если уберут транспортные карты,как ездить льготникам.
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Блин горелый

40 минут назад
Надо штрафовать перевозчика, и не на 300 рэ, а серьезно, а он пусть сам разбирается со своими ублюдками!
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Если правда

41 минуту назад
Лишить лицензии.
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Малахов

сегодня, 15:03
Я решу эту мелочь.
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