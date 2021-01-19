В красивые февральские даты в Липецке распишутся 100 пар

Близится самый популярный у молодоженов зимний месяц. Традиционно в период с Крещения до Масленицы заключается достаточно большое количество свадеб. В этом году февраль богат на красивые даты – их будет три.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в субботу 20.02.2021 распишутся 60 пар молодоженов. Большинство из них - 23 - примет отдел торжественной регистрации брака на улице Ленина, 19 - Октябрьский ЗАГС, 10 пар – распишутся в Левобережном ЗАГСе, две – в Правобережном.



В пятницу 12.02.2021 изъявили желание зарегистрировать отношения 32 пары влюбленных. Как отметили в управлении ЗАГС, сегодня ещё поздно подать заявление эту дату. Неторжественную регистрацию смогут провести Правобережный и Советский отделы, торжественную – Левобережный.



Меньше всего заявлений – девять поступило на вторник 02.02.2021, поскольку эта дата не выпадает на выходные дни.



Кроме того, нерабочие дни органов ЗАГС в этом году выпали на день влюбленных – 14 февраля, а также на даты с другими красивыми сочетаниями цифр – 01.02.2021, 21.02.2021, 22.02.2021.



В связи в осложненной эпидемиологической обстановкой церемонии бракосочетания во всех ЗАГСах Липецка проводятся с соблюдением профилактических норм – на входе посетителям измеряют температуру, обрабатывают руки, проверяют правильность ношения масок. На каждую пару отводится ровно 20 минут. В целях безопасности в зале для регистрации могут находиться не более 10 человек. Обычно это жених, невеста, два сотрудника ЗАГСа, родители молодых, фотограф и видеограф.



На этом меры безопасности не заканчиваются. В течение дня в зале регистрации регулярно проводится дезинфекция. Обеззараживающими средствами протирается стол, за который садятся жених и невеста, подставка для колец, а также ручки, которыми они ставят заветные подписи. Важно, что двери в зал открывает помощник регистратора, молодые и гости к ним не прикасаются.



- Молодоженам мы рекомендуем приезжать к назначенному часу, чтобы не терять время в ожидании, так как одновременно в помещении может находиться только одна свадьба, - отметила начальник городского управления ЗАГС Галина Белкина.

