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32 минуты назад

Тамбовским школьникам разрешили остаться дома в сильные морозы

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#школьники #погода

Суровые морозы на несколько дней захватили Тамбовскую область. Поэтому в Управлении Образования области родителям рассказали, при какой погоде детей лучше оставить дома.

Синоптики обещают в Тамбовской области в ближайшие дни сильные крещенские морозы до -30 градусов ночью, днем будет ненамного теплее – 22-24 ниже нуля. Но уже в эту пятницу в регионе ожидается резкое потепление, которое к выходным сменится очередными морозами, - передает информационное агентство "Тамбов-Информ".

Управление образования и науки Тамбовской области опубликовало реестр низких температур, при которых не рекомендовано посещение образовательных учреждений.

Температурные ограничения распространяются только на очные формы обучения. При необходимости образовательный процесс переводится на удаленную форму обучения.

Не рекомендовано посещение общеобразовательных организаций города и области учащимся 1-9 классов при температуре 25 градусов мороза и сильном ветре. При слабом и умеренном ветре не посещать занятия могут 1-9 классы школ сельской местности и 1-4 классы – городских школ.

При слабом и умеренном ветре и температуре минус 27 градусов рекомендуется не посещать занятия учащимся 1-9 классов вне зависимости от места расположения общеобразовательной организации, при сильных порывах ветра – учащимся с 1 по 11 класс школ, расположенных в селах.

Не рекомендовано посещать занятия всем школьникам с 1 по 11 класс при снижении температуры до 28 градусов мороза и ниже, - пишет "МК Тамбов".

Родители детей имеют право самостоятельно решать вопрос о посещении ребенком общеобразовательного учреждения в морозные дни.

Образовательная же деятельность в школах должна осуществляться независимо от погодных условий. То есть, если при низкой температуре учащиеся на занятия все-таки явились, то педагоги могут организовать индивидуальные занятия, проектную деятельность или работу по интересам, - передает "ТВолк".

В случае непредвиденных ситуаций Минтранс предлагает обращаться по экстренному номеру «112».
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#школьники #погода

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