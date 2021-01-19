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В Китае обнаружили новый очаг заражения коронавирусом
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Госкомитет здравоохранения КНР сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом в северо-восточной провинции Цзилинь.
На северо-востоке Китая возник новый эпицентр пандемии коронавируса, - передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения.
В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны, - сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
Летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано.
За воскресенье было обнаружено 109 новых заразившихся, внутри страны - 93, умерших не было.
Новым эпицентром внутренних случаев заражения накануне стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.
Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших (все - в административной центре провинции городе Шицзячжуане), в то время как сутками ранее было зафиксировано 54 новых случая заражения, (52 - в Шицзячжуане).
В связи с тем, что на территории Хэбэй находится Пекин, жителям районов провинции, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, введены ограничения на въезд в столицу.
За минувший понедельник 27 случаев заражения внутри страны выявлены также в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, один - в Пекине. Всего в Китае с начала пандемии по состоянию на 00:00 часов по московскому времени понедельника зафиксировано 88 тысяч 454 случая заражения коронавирусом, скончались 4 тыс. 635 человек, выздоровели более 82,4 тыс.
Ранее сообщалось, что на фоне роста заражений коронавирусом власти КНР возобновили возведение временных больниц для людей с коронавирусом. В частности, в городе Наньгун провинции Хэбэй за пять дней построено медицинское учреждение соответствующего профиля на 1,5 тысячи палат, - передает Lenta.ru.
В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны, - сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
Летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано.
За воскресенье было обнаружено 109 новых заразившихся, внутри страны - 93, умерших не было.
Новым эпицентром внутренних случаев заражения накануне стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.
Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших (все - в административной центре провинции городе Шицзячжуане), в то время как сутками ранее было зафиксировано 54 новых случая заражения, (52 - в Шицзячжуане).
В связи с тем, что на территории Хэбэй находится Пекин, жителям районов провинции, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, введены ограничения на въезд в столицу.
За минувший понедельник 27 случаев заражения внутри страны выявлены также в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, один - в Пекине. Всего в Китае с начала пандемии по состоянию на 00:00 часов по московскому времени понедельника зафиксировано 88 тысяч 454 случая заражения коронавирусом, скончались 4 тыс. 635 человек, выздоровели более 82,4 тыс.
Ранее сообщалось, что на фоне роста заражений коронавирусом власти КНР возобновили возведение временных больниц для людей с коронавирусом. В частности, в городе Наньгун провинции Хэбэй за пять дней построено медицинское учреждение соответствующего профиля на 1,5 тысячи палат, - передает Lenta.ru.
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