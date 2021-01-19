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На Крещение в елецкой колонии установили купель для заключенных

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#Крещение #колония
На Крещение в елецкой колонии установили купель для заключенных

На территории елецкой ИК-4 был отслужен молебен с освящением воды.

В елецкой колонии №4 духовенство епархии отслужили молебен с освящением воды, а также освящена Крещенская купель для купания осужденных.

На молебне присутствовали осужденные и офицеры колонии. После молебна настоятель елецкого храма Воскресения Господня на территории ИК-4 иерей Алексий Малышев обратился к молящимся с проповедью, и рассказал об истории праздника Богоявления, сообщает пресс-служба Елецкой епархии.

Фото: el-eparhy.ru

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#Крещение #колония

Комментарии (3)

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Animal planet.

40 минут назад
А они когда совершали преступления о Боге думали?
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Иннокентий

43 минуты назад
Ну всё..можно на волю отпускать всех зэков. Все грехи и преступления смылись в купели)
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Конституция

53 минуты назад
Точно санаторий, еще на выходные отпускайте домой. Это не по церковному а просто обычай.
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