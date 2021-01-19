На Крещение в елецкой колонии установили купель для заключенных

На территории елецкой ИК-4 был отслужен молебен с освящением воды.





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В елецкой колонии №4 духовенство епархии отслужили молебен с освящением воды, а также освящена Крещенская купель для купания осужденных.На молебне присутствовали осужденные и офицеры колонии. После молебна настоятель елецкого храма Воскресения Господня на территории ИК-4 иерей Алексий Малышев обратился к молящимся с проповедью, и рассказал об истории праздника Богоявления, сообщает пресс-служба Елецкой епархии.