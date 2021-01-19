Общество
сегодня, 11:47
На Крещение в елецкой колонии установили купель для заключенных
На территории елецкой ИК-4 был отслужен молебен с освящением воды.
В елецкой колонии №4 духовенство епархии отслужили молебен с освящением воды, а также освящена Крещенская купель для купания осужденных.
На молебне присутствовали осужденные и офицеры колонии. После молебна настоятель елецкого храма Воскресения Господня на территории ИК-4 иерей Алексий Малышев обратился к молящимся с проповедью, и рассказал об истории праздника Богоявления, сообщает пресс-служба Елецкой епархии.
Фото: el-eparhy.ru
На молебне присутствовали осужденные и офицеры колонии. После молебна настоятель елецкого храма Воскресения Господня на территории ИК-4 иерей Алексий Малышев обратился к молящимся с проповедью, и рассказал об истории праздника Богоявления, сообщает пресс-служба Елецкой епархии.
Фото: el-eparhy.ru
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Конституция