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Работавшие с зараженными COVID-19 российские медики смогут выйти на пенсию досрочно

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#коронавирус #пенсия #медики

Российским медикам, которые в период эпидемии работают с инфицированными COVID-19 пациентами, позволят выходить на пенсию раньше срока.

Около 25% российских медиков смогут получить право на досрочную пенсию после работы с зараженными коронавирусом пациентами, - заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

В прошлом году российские власти приняли постановление, по которому медики, работающие с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, получают льготный стаж.

"Сейчас точной статистики нет, многое зависит от ситуации в регионах. Но я полагаю, что 20-25% российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с ковидными больными", - сказал Владимир Круглый.

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко на пресс-конференции НСН рассказала, что в 2021 году будут изменения в пенсионном начислении.

"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, им положены льготы на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. Выплата на покупку может доходить до 375 тысяч рублей. Медицинские работники также получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа. На федеральном уровне программа пока не поддержана, зато очень популярна в регионах", - отметила она.
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#коронавирус #пенсия #медики

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