Общество

25 минут назад

Во время празднования Крещения в Липецке ограничат купание на водных объектах

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#крещенские купания
Во время празднования Крещения в Липецке ограничат купание на водных объектах

Соответствующее постановление подписано главой города Евгенией Уваркиной. Ограничение распространяется на все водные объекты города, за исключением пруда 3-го участка и реки Воронеж в районе Центрального пляжа. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку городские власти приняли решение подготовить безопасные места для совершения обряда. Их оборудуют всем необходимым - установят ограждение, световые башни, развернут палатки для обогрева и переодевания, а также организуют дежурство спасателей, медработников и стражей правопорядка. В связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции количество человек, которые одновременно могут находиться в пункте обогрева, ограничено до пяти. За соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности будут следить волонтеры.
 
Одновременно силами территориальных управлений будет организовано патрулирование городских акваторий для пресечения выездов автомобилей на лед и купания в необорудованных местах.
 
Освящать иордань на пляже начнут около 22.00, на пруду ЛТЗ чуть позже - около 23.00. 
 
- В связи с опасностью распространению новой коронавирусной инфекции мы рекомендуем липчанам воздержаться от совершения обряда. В свою очередь тем, кто сочтет для себя это необходимым, кто уверен, что готов окунуться в купель, хочу пожелать здоровья, - отметил руководитель миссионерского отдела Липецкой епархии Борис Диесперов.
 
Солидарны со священнослужителями и врачи. Они напоминают, что окунаться в ледяную можно только абсолютно здоровым людям и желательно подготовленным, чтобы избежать сильного стресса для организма. Горожанам, желающим совершить обряд, необходимо запомнить несколько правил, которые помогут минимизировать негативные последствия. В первую очередь, перед купанием необходимо размяться, чтобы разогреть тело. Не следует согреваться алкогольными напитками, это наоборот может привести к потере тепла и обморожению. Следует взять с собой нескользящую и легкоснимаемую обувь, чтобы дойти до проруби, и полотенце. Находиться в проруби рекомендуется не дольше одной минуты. Для укрепления иммунитета можно выпить горячий чай.

Фото пресс-служба администрации Липецка.
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#крещенские купания

Комментарии (1)

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Бред

3 минуты назад
Ну кто мне запретит купаться в реке Воронеж.Да я и сам в ней не буду купаться,потом обчешися.
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