Во время празднования Крещения в Липецке ограничат купание на водных объектах

Соответствующее постановление подписано главой города Евгенией Уваркиной. Ограничение распространяется на все водные объекты города, за исключением пруда 3-го участка и реки Воронеж в районе Центрального пляжа.



Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку городские власти приняли решение подготовить безопасные места для совершения обряда. Их оборудуют всем необходимым - установят ограждение, световые башни, развернут палатки для обогрева и переодевания, а также организуют дежурство спасателей, медработников и стражей правопорядка. В связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции количество человек, которые одновременно могут находиться в пункте обогрева, ограничено до пяти. За соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности будут следить волонтеры.



Одновременно силами территориальных управлений будет организовано патрулирование городских акваторий для пресечения выездов автомобилей на лед и купания в необорудованных местах.



Освящать иордань на пляже начнут около 22.00, на пруду ЛТЗ чуть позже - около 23.00.



- В связи с опасностью распространению новой коронавирусной инфекции мы рекомендуем липчанам воздержаться от совершения обряда. В свою очередь тем, кто сочтет для себя это необходимым, кто уверен, что готов окунуться в купель, хочу пожелать здоровья, - отметил руководитель миссионерского отдела Липецкой епархии Борис Диесперов.



Солидарны со священнослужителями и врачи. Они напоминают, что окунаться в ледяную можно только абсолютно здоровым людям и желательно подготовленным, чтобы избежать сильного стресса для организма. Горожанам, желающим совершить обряд, необходимо запомнить несколько правил, которые помогут минимизировать негативные последствия. В первую очередь, перед купанием необходимо размяться, чтобы разогреть тело. Не следует согреваться алкогольными напитками, это наоборот может привести к потере тепла и обморожению. Следует взять с собой нескользящую и легкоснимаемую обувь, чтобы дойти до проруби, и полотенце. Находиться в проруби рекомендуется не дольше одной минуты. Для укрепления иммунитета можно выпить горячий чай.



Фото пресс-служба администрации Липецка.

