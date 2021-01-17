Водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Авария произошла в селе Добровского района.

Вчера около 23:00 в селе Каликино Добровского района произошло смертельное ДТП. Под колеса автомобиля попал 30-летний мужчина, он погиб от полученных травм.



- Предварительно установлено, что около 23 часов водитель автомобиля «Хендай Солярис» в селе Каликино допустил наезд на мужчину 1990 года рождения. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.