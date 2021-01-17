Происшествия

сегодня, 10:26

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода

9 2225
#авария #ДТП
3
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Авария произошла в селе Добровского района.

Вчера около 23:00 в селе Каликино Добровского района произошло смертельное ДТП. Под колеса автомобиля попал 30-летний мужчина, он погиб от полученных травм.

- Предварительно установлено, что около 23 часов водитель автомобиля «Хендай Солярис» в селе Каликино допустил наезд на мужчину 1990 года рождения. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
9 2225
#авария #ДТП
3

Комментарии (9)

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Докучи

10 минут назад
Так кто был бухой
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Алкан с ЛТЗ

29 минут назад
Гость, Ого! Серьёзная ошибка у меня! ))) целых две?
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Житель

31 минуту назад
В каликино это постоянно происходит, дисциплина никакая!
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-

35 минут назад
Сдаётся мне, очередная курица
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Гость

40 минут назад
Алкан с ЛТЗ, вообще то 2
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Алкан с ЛТЗ

48 минут назад
односельчане, Ну конечно в одной! У вас там много школ?? ))
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односельчане

сегодня, 10:49
наверняка, они друг друга знали. и в учились в одной школе.
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Валетов

сегодня, 10:33
Как фамилии ??
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 10:32
Куда гнать в колхозе? Скорость нужно соблюдать и внимательным быть!
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