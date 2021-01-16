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14 минут назад
На Занзибаре сгорел отель с русскими туристами
На Занзибаре от пожара пострадал отель, в котором жили русские туристы.
Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на telegram-канал baza.
ЧП произошло в городе Пвани-Мчангани. По свидетельству очевидцев, около трех часов ночи, загорелось соседнее с отелем здание. Потом огонь по крышам из пальмовых листьев перекинулся на гостиницу. За 27 минут все бунгало и здание ресепшн было уничтожено огнем полностью. Постояльцев успели эвакуировать. Обошлось без жертв. Сейчас туристов размещают в другие отели.
ЧП произошло в городе Пвани-Мчангани. По свидетельству очевидцев, около трех часов ночи, загорелось соседнее с отелем здание. Потом огонь по крышам из пальмовых листьев перекинулся на гостиницу. За 27 минут все бунгало и здание ресепшн было уничтожено огнем полностью. Постояльцев успели эвакуировать. Обошлось без жертв. Сейчас туристов размещают в другие отели.