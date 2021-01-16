Происшествия
сегодня, 00:50
В «Елецком» дали воду, и… пришлось эвакуироваться жильцам 17-этажки
Пожарная сигнализация сработала от пара сорванного полотенцесушителя
Сегодня в полночь жители дома №3 по улице Хренникова были разбужены продолжительным воем пожарной сигнализации. Жильцы примерно полутра десятка квартир поспешили эвакуироваться на улицу, предварительно позвонив пожарным.
Прибывшие спасатели не выявили в доме возгораний и задымлений, но нашли причину – в одной из квартир сорвало полотенцесушитель, и, видимо, пожарная сигнализация сработала на пар как на дым.
Как рассказали GOROD48 жильцы дома, запаха дыма не было, но некоторые, на всякий случай, учитывая, что в последнее время в многоэтажках по стране происходили различные ЧП и пожары с жертвами, решили покинуть квартиры и выйти на улицу - на всякий случай.
Как сообщал GOROD48, накануне на «Елецком» весь день коммунальщики устраняли аварию на водоводе. Вчера и сегодня микрорайон сидел без воды. Без холодной и горячей. Аварию поздно вечером устранили, и как сообщил в двенадцатом часу ночи в группе микрорайона социальной сети «ВКонтакте» руководитель УК «Елецкая» Юрий Костин, началась подача воды. Судя по отзывам подписчиков группы, вода пришла пока не во все дома и не дошла еще до всех этажей.
Но в доме №3 Хренникова вода наделала много шума и заставила людей эвакуироваться на улицу.
На данный момент жильцы дома вернулись в квартиры. Но квартиры по одному из стояков – снова без воды, из-за сорванного полотенцесушителя. Стояк отключили слесари до окончания ремонта полотенцесушителя одного из жильцов дома.
Прибывшие спасатели не выявили в доме возгораний и задымлений, но нашли причину – в одной из квартир сорвало полотенцесушитель, и, видимо, пожарная сигнализация сработала на пар как на дым.
Как рассказали GOROD48 жильцы дома, запаха дыма не было, но некоторые, на всякий случай, учитывая, что в последнее время в многоэтажках по стране происходили различные ЧП и пожары с жертвами, решили покинуть квартиры и выйти на улицу - на всякий случай.
Как сообщал GOROD48, накануне на «Елецком» весь день коммунальщики устраняли аварию на водоводе. Вчера и сегодня микрорайон сидел без воды. Без холодной и горячей. Аварию поздно вечером устранили, и как сообщил в двенадцатом часу ночи в группе микрорайона социальной сети «ВКонтакте» руководитель УК «Елецкая» Юрий Костин, началась подача воды. Судя по отзывам подписчиков группы, вода пришла пока не во все дома и не дошла еще до всех этажей.
Но в доме №3 Хренникова вода наделала много шума и заставила людей эвакуироваться на улицу.
На данный момент жильцы дома вернулись в квартиры. Но квартиры по одному из стояков – снова без воды, из-за сорванного полотенцесушителя. Стояк отключили слесари до окончания ремонта полотенцесушителя одного из жильцов дома.