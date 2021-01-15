«Липецк» выиграл хоккейную перестрелку у «Брянска»

В матче было забито 9 голов, а ситуация на площадке менялась неоднократно.





Первую победу в 2021 году липецкие хоккеисты одержали на свое площадке над «Брянском» в сверхрезультативном матче, закончившемся в пользу нашей команды – 5:4.



Команда Брянска в нынешнем сезоне звёзд с неба не хватает и идёт лишь на 15-м (т.е. – 4-м с конца) месте в турнирной таблице. Это даже привело к недавней смене тренера: Александр Богатырёв уступил свою должность местному специалисту Сергею Гордееву, до этого трудившемуся лишь в спортивной школе и юниорской команде Брянска. В Липецке состоялся дебют Гордеева у руля команды НМХЛ.



Поначалу казалось, что всё у хозяев будет замечательно. Уже на 5-й минуте Павел Гришин великолепным броском в «девятку» открыл счёт в большинстве, а на 7-й минуте Артур Савинков не менее красиво в одно касание переправил шайбу в сетку после паса из-за ворот – 2:0.

Однако «Липецк», как это уже не раз бывало в нынешнем сезоне, слишком рано расслабился, уверовав в лёгкую победу. В итоге ещё до конца первого периода в воротах нашего Артёма Мартынова побывали три (!) шайбы, и на отдых в приподнятом настроении ушёл уже «Брянск» - 3:2.



Лучше всего у нашей команды получился второй период. Гришин на 34-й минуте продолжил работать по «девяткам»: его броско с острого угла в дальний верхний угол был роскошен – 3:3. А спустя полторы минуты Раиль Мустафин завершил многоходовку первого звена и «Липецк» вновь вышел вперёд – 4:3.



Третий период начался с чудовищной ошибки наших защитников, фактически подаривших шайбу форварду гостей Андрею Енину – 4:4.



Решающая шайба была заброшена на 48-й минуте. Сначала липчане две минуты «возили» соперников в их зоне, имея численное преимущество, а забили уже спустя пару секунд после того, как отбывший удаление Даниил Шульц выскочил на площадку. Шайба после мощного броска отскочила от борта, где её подобрал Даниил Болдырев и хладнокровно низом направил в дальний угол – 5:4!



В дальнейшем «Липецку» пришлось больше обороняться, в том числе и в заключительные 25 секунд, когда гости заменили вратаря шестым полевым хоккеистом. Но команда выстояла.

В турнирной таблице подопечные Сергея Рыбина идут на 9-м месте, а следующий матч проведут в среду, 20 сентября, в Серове с местным «Металлургом».



МХК «Липецк» - ХК «Брянск» - 5:4 (2:3, 2:0, 1:1)



Шайбы: П.Гришин (Молдавцев, Рогозин), 04:49 (1:0-бол.). Савинков (Вихарев, Н.Кузнецов), 06:22 (2:0). Чехменок (П.Морозов), 09:45 (2:1). Лошманов (Сандалов, Трапезников), 12:14 (2:2). Лошманов (Сандалов, Теллин), 19:22 (2:3-бол.). П.Гришин (И.Попов), 33:24 (3:3). Мустафин (Маняхин), 35:48 (4:3). Енин (Чехменок), 41:04 (4:4). Д.Болдырев (Финевич), 47:35 (5:4).



Штраф: 4 (Д.Болдырев-2, Молдавцев-2) - 8 (Китаев-4, Шульц-2, команда-2).



Вратари: А.Мартынов - Ильченко (0:00-59:35).



Броски: 32 (11+12+9) - 28 (6+5+17). Вбрасывания: 19 - 23.



Судьи: А.Ионов (Москва), Д.Сычиков, Г.Мещеряков (оба - Липецк).



Липецк. СК «Звёздны»й. Без зрителей.



