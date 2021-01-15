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26 минут назад

Все российские школы с 18 января вернутся к обычному режиму обучения

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#коронавирус #обучение

С 18 января школы всех 85 субъектов России начнут возвращаться к обычному режиму обучения.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы во всех регионах страны с 18 января возобновят очные занятия за исключением 10 образовательных учреждений, - передает ТАСС.

"С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. За исключением всего десяти школ в семи регионах", - рассказал он на сегодняшнем брифинге в правительстве.

Данные 10 школ продолжают оставаться на карантине в связи с коронавирусом, - заключил глава Минпросвещения.
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#коронавирус #обучение

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