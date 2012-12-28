Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
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Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +16
В ближайшие сутки территория Липецкой области окажется в гребне Сибирского антициклона – будет преимущественно без осадков.
Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 марта в Липецкой области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер восточный, ночью чуть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью – от 0 до +5 градусов, днем – от +11 до +16 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +13 до +15 градусов.
День 30 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году – 17 градусов мороза.
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