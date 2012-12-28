На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

30 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за ограничений подачи холодной воды столкнутся жители центральной части города и района Тракторного, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 28, 30, 30а по улице Зегеля, № 33а по улице Плеханова, №№ 6, 6а, 8а, 8а/1 по улице Жуковского, №№ 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17 по улице Бачурина, №№ 6, 10, 11, 12, 12а по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 4, 5, 6, 12, 14, 16 по улице Коммунистической, № 5 по улице Краснознаменной, №№ 36, 36а, 37, 37а, 38 по улице Ударников, частный сектор улиц Ударников, Ново-Весовой.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.30 марта плановые ремонтные работы будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 9а, 11 по улице Зегеля, № 1 на площади Плеханова.