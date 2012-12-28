Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
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Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Общество
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35 минут назад
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
30 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за ограничений подачи холодной воды столкнутся жители центральной части города и района Тракторного, предупредили в компании.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
30 марта плановые ремонтные работы будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 9а, 11 по улице Зегеля, № 1 на площади Плеханова.
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