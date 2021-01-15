В Липецкой области определили места для крещенских купаний

Только в Елецком районе их будет четыре.

Муниципалитеты Липецкой области определились с местами проведения крещенских купаний, сообщает пресс-служба МЧС.



В Липецке иордани оборудуют у Центрального пляжа и на пруду «3-го участка» в районе улицы Олега Кошевого.



В Ельце прорубь появится у центрального пляжа на реке Быстрая Сосна.



В Грязинском районе оборудуют две купели: в селе Казинка и в районе городского пляжа в Грязях.



В Данкове иордань оборудуют на реке Дон недалеко от дома №13 по улице 8 марта.



Пруд Чуевский в районе 1-й плотины поселка Добринка соберет желающих принять участие в крещенском обряде.



В Елецком районе обустроят сразу четыре проруби: в пруду по улице Луговой в деревне Хмелинец, на реке Тальчик у Талицкой церкви в селе Талица, на реке Воргол по улице Советской в селе Казаки и в пруду села Архангельское.



На реке Сосна в 100 м от моста выше по течению от села Чернава Измалковского района будет сделана традиционная прорубь.



Три иордани прорубят в Лебедянском района: на городском пляже у машзавода в Лебедяни, на «Барском» пруду в селе Губино и на реке Лебедянка в Покрово-Казацкой слободе.



Два места для купания обустроят в Липецком районе – в селе Воскресеновка у пересечения улиц Надречной и Светлой и на реке Кузминка в одном километре на юго-запад от села Тюшевка.



В Становлянском районе проруби появятся в селе Петрищево у дома № 1 по улице Набережной и в селе Ламское в ста метрах от Дома культуры.



Одну купель оборудуют на городском пляже в Усмани рядом со спасательной станцией.



В Чаплыгинском районе крещенские купания пройдут в поселке Рощинский у Святого источника Ильи Пророка и в Чаплыгине недалеко от улицы Литейной.

