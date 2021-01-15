Общество

сегодня, 09:38

В Липецкой области определили места для крещенских купаний

6 937
#Крещение #купель
1
В Липецкой области определили места для крещенских купаний

Только в Елецком районе их будет четыре.

Муниципалитеты Липецкой области определились с местами проведения крещенских купаний, сообщает пресс-служба МЧС.

В Липецке иордани оборудуют у Центрального пляжа и на пруду «3-го участка» в районе улицы Олега Кошевого.

В Ельце прорубь появится у центрального пляжа на реке Быстрая Сосна.

В Грязинском районе оборудуют две купели: в селе Казинка и в районе городского пляжа в Грязях.

В Данкове иордань оборудуют на реке Дон недалеко от дома №13 по улице 8 марта.

Пруд Чуевский в районе 1-й плотины поселка Добринка соберет желающих принять участие в крещенском обряде.

В Елецком районе обустроят сразу четыре проруби: в пруду по улице Луговой в деревне Хмелинец, на реке Тальчик у Талицкой церкви в селе Талица, на реке Воргол по улице Советской в селе Казаки и в пруду села Архангельское.

На реке Сосна в 100 м от моста выше по течению от села Чернава Измалковского района будет сделана традиционная прорубь.

Три иордани прорубят в Лебедянском района: на городском пляже у машзавода в Лебедяни, на «Барском» пруду в селе Губино и на реке Лебедянка в Покрово-Казацкой слободе.

Два места для купания обустроят в Липецком районе – в селе Воскресеновка у пересечения улиц Надречной и Светлой и на реке Кузминка в одном километре на юго-запад от села Тюшевка.

В Становлянском районе проруби появятся в селе Петрищево у дома № 1 по улице Набережной и в селе Ламское в ста метрах от Дома культуры.

Одну купель оборудуют на городском пляже в Усмани рядом со спасательной станцией.

В Чаплыгинском районе крещенские купания пройдут в поселке Рощинский у Святого источника Ильи Пророка и в Чаплыгине недалеко от улицы Литейной.
6 937
#Крещение #купель
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

7 минут назад
Окунаться в масках??? А то воду заразим???
ответить

Следите за сводками по городу.

11 минут назад
Да зачем идти куда-то, любой прорыв возле дома и купель. Этому сводки каждый день об прорывах да и на проезде сэкономишь.
ответить

Житель

18 минут назад
Это массовое мероприятие, большое скопление людей. Нужно ли соблюдать дистанцию, быть в масках и перчатках? Просто сплошное противоречие, в магазины и в транспорт обязательно, а как быть тут???? Где она правда о covid19?
ответить

Ч

33 минуты назад
" Алкаш " , главное , чтобы Ваше предложение не дошло до реализации ...
ответить

Алкаш

51 минуту назад
А если на крещение отключить отопление и горячую воду, то крещенское купание можно будет устроить дома в ванной. Все нормы самоизоляции будут соблюдены.
ответить

Новосселки

сегодня, 10:02
А мы как всегда на речке.
ответить

Еще в рубрике

Вертолёт беглого липецкого депутата выставили на торги
#СУ-5 #банкротство
5
Вертолёт беглого липецкого депутата выставили на торги

49 минут назад

Общество
Мэрию Липецка покидает Ольга Углева
#мэрия Липецка #кадры
19
Мэрию Липецка покидает Ольга Углева

54 минуты назад

Общество
В Чаплыгинском районе открыли запись на прививки от COVID-19
#прививка #коронавирус #запись
3
В Чаплыгинском районе открыли запись на прививки от COVID-19

сегодня, 09:49

Общество
Нарушение масочного режима обошлось в 100 тысяч рублей
#коронавирус #торговля
2
Нарушение масочного режима обошлось в 100 тысяч рублей

сегодня, 09:42

Общество
Тепло вернулось во все дома, отключенные из-за повреждения сетей на улице Стаханова
#коммунальная авария
5
Тепло вернулось во все дома, отключенные из-за повреждения сетей на улице Стаханова

сегодня, 09:35

Общество
Автомобилисты проучили любителя ездить на красный сигнал
#переезд #нарушение ПДД #светофор
1
Автомобилисты проучили любителя ездить на красный сигнал

сегодня, 09:30

Общество