Общество
сегодня, 09:38
В Липецкой области определили места для крещенских купаний
Только в Елецком районе их будет четыре.
Муниципалитеты Липецкой области определились с местами проведения крещенских купаний, сообщает пресс-служба МЧС.
В Липецке иордани оборудуют у Центрального пляжа и на пруду «3-го участка» в районе улицы Олега Кошевого.
В Ельце прорубь появится у центрального пляжа на реке Быстрая Сосна.
В Грязинском районе оборудуют две купели: в селе Казинка и в районе городского пляжа в Грязях.
В Данкове иордань оборудуют на реке Дон недалеко от дома №13 по улице 8 марта.
Пруд Чуевский в районе 1-й плотины поселка Добринка соберет желающих принять участие в крещенском обряде.
В Елецком районе обустроят сразу четыре проруби: в пруду по улице Луговой в деревне Хмелинец, на реке Тальчик у Талицкой церкви в селе Талица, на реке Воргол по улице Советской в селе Казаки и в пруду села Архангельское.
На реке Сосна в 100 м от моста выше по течению от села Чернава Измалковского района будет сделана традиционная прорубь.
Три иордани прорубят в Лебедянском района: на городском пляже у машзавода в Лебедяни, на «Барском» пруду в селе Губино и на реке Лебедянка в Покрово-Казацкой слободе.
Два места для купания обустроят в Липецком районе – в селе Воскресеновка у пересечения улиц Надречной и Светлой и на реке Кузминка в одном километре на юго-запад от села Тюшевка.
В Становлянском районе проруби появятся в селе Петрищево у дома № 1 по улице Набережной и в селе Ламское в ста метрах от Дома культуры.
Одну купель оборудуют на городском пляже в Усмани рядом со спасательной станцией.
В Чаплыгинском районе крещенские купания пройдут в поселке Рощинский у Святого источника Ильи Пророка и в Чаплыгине недалеко от улицы Литейной.
В Липецке иордани оборудуют у Центрального пляжа и на пруду «3-го участка» в районе улицы Олега Кошевого.
В Ельце прорубь появится у центрального пляжа на реке Быстрая Сосна.
В Грязинском районе оборудуют две купели: в селе Казинка и в районе городского пляжа в Грязях.
В Данкове иордань оборудуют на реке Дон недалеко от дома №13 по улице 8 марта.
Пруд Чуевский в районе 1-й плотины поселка Добринка соберет желающих принять участие в крещенском обряде.
В Елецком районе обустроят сразу четыре проруби: в пруду по улице Луговой в деревне Хмелинец, на реке Тальчик у Талицкой церкви в селе Талица, на реке Воргол по улице Советской в селе Казаки и в пруду села Архангельское.
На реке Сосна в 100 м от моста выше по течению от села Чернава Измалковского района будет сделана традиционная прорубь.
Три иордани прорубят в Лебедянском района: на городском пляже у машзавода в Лебедяни, на «Барском» пруду в селе Губино и на реке Лебедянка в Покрово-Казацкой слободе.
Два места для купания обустроят в Липецком районе – в селе Воскресеновка у пересечения улиц Надречной и Светлой и на реке Кузминка в одном километре на юго-запад от села Тюшевка.
В Становлянском районе проруби появятся в селе Петрищево у дома № 1 по улице Набережной и в селе Ламское в ста метрах от Дома культуры.
Одну купель оборудуют на городском пляже в Усмани рядом со спасательной станцией.
В Чаплыгинском районе крещенские купания пройдут в поселке Рощинский у Святого источника Ильи Пророка и в Чаплыгине недалеко от улицы Литейной.
гость
Следите за сводками по городу.
Житель
Ч
Алкаш
Новосселки