Липецкий филиал ПАО «Квадра» восстановил подачу тепла

Пока на сниженных параметрах

"Липецкий филиал ПАО «Квадра» возобновил подачу тепла и горячей воды в жилые дома 23 мкр-она (за исключением ул. Стаханова, 29а , ул. 60 лет СССР 28, 24). Просьба с пониманием отнестись к тому, что сначала параметры теплоносителя будут снижены. Полностью они восстановятся после завершения ремонтных работ на ул. Стаханова. О сроках окончания ремонта сообщим дополнительно", - сообщает пресс-служба ПАО «Квадра».

