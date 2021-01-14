Общество

24 минуты назад

Липецкий филиал ПАО «Квадра» восстановил подачу тепла

1 182
#коммунальная авария
Липецкий филиал ПАО «Квадра» восстановил подачу тепла

Пока на сниженных параметрах

"Липецкий филиал ПАО «Квадра» возобновил подачу тепла и горячей воды в жилые дома 23 мкр-она (за исключением ул. Стаханова, 29а , ул. 60 лет СССР 28, 24). Просьба с пониманием отнестись к тому, что сначала параметры теплоносителя будут снижены. Полностью они восстановятся после завершения ремонтных работ на ул. Стаханова. О сроках окончания ремонта сообщим дополнительно", - сообщает пресс-служба ПАО «Квадра».
1 182
#коммунальная авария

Комментарии (1)

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я

4 минуты назад
у меня что-то ничего не восстановилось! Победы 118
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