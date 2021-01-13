Городские службы борются с последствиями непогоды, липчан призывают быть внимательными и осторожными

Сегодня на дороги Липецка городские службы вышли в 14.30 и занялись внесением противогололёдных материалов.



- На посыпке задействовано 25 единиц спецтехники. Этого количества достаточно - дорожники уже обработали пескосоляной смесью и солью весь город, - сообщил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.



В 15.00 на городские дороги вышло ещё пять единиц спецтехники - тракторы начали подметание проезжих частей. Сотрудники проходят колонной по спускам и подъёмам и сгребают снежную массу к обочинам.



- В таком режиме специалисты будут работать до конца дневной смены - до 20.00. Затем мы увеличим количество машин до 80. Снегопад обещают до утра, поэтому наши сотрудники после 21.00 произведут повторную посыпку проезжих частей. Также планируется, что в ночь выйдут на работу 150 дворников. Они будут посыпать и подметать пешеходные зоны и остановки общественного транспорта. Уборку тротуаров планируем завершить к утру, - отмечает Алексей Романчукевич.



По его словам, управление готово к сильным снегопадам и при необходимости число единиц спецтехники будет увеличено до 110.



Напомним, что по данным областного метеоцентра, 13 и 14 января в Липецке сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, снег. Ветер ночью восточной, днем западной четверти 8-13, ночью порывы 15-18 м/с.

